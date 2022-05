Esteban Ocon kritisiert FIA: «Das ist inakzeptabel»

Der Franzose Esteban Ocon knallte im dritten Miami-Training an der gleichen Stelle in den Beton wie am Freitag Carlos Sainz. Jetzt macht der Alpine-Fahrer dem Autosport-Weltverband FIA schwere Vorwürfe.

Bei Alpine wurde bis tief in die Nacht gearbeitet: Die Mechaniker des Rennstalls aus dem Renault-Konzern mussten für Esteban Ocon ein neues Auto aufbauen – der Ungarn-GP-Sieger von 2021 war in der knifflig engen Passage nach dem Strand ausgerutscht und hart in die Mauer geknallt; der Crash war fast ein Abziehbild des Unfalls von Carlos Sainz am Freitag.

Esteban Ocon ist wütend: «Messungen haben gezeigt, dass mein Körper mit 51g belastet wurde, das sollte kein Fahrer aushalten müssen. An jener Stelle war schon Carlos abgeflogen, und als er sich über die Gefahr dort beim Rennleiter beklagt hat, da haben alle brav zugehört, aber passiert ist überhaupt nichts. Das ist inakzeptabel.»

«Carlos hatte am Freitagabend völlig richtig darauf hingewiesen, dass diese Stelle mit TecPro-Elementen gesichert werden müsste, damit eben ein Abflug nicht ganz so heftig wird. Nun hatte ich den fast gleichen Unfall, nur mit dem Unterschied, dass ich noch härter in die Mauer geprallt bin. Ich glaube, das war der härteste Crash meiner Karriere.»

«Carlos hat sich Zerrungen am Nacken zugezogen, ich habe mir die Knie geprellt. Das müsste doch alles zu verhindern sein.»



Andere Fahrer stimmen Ocon zu. Carlos Sainz meinte, kein Unfall im zweiten Gang sollte sich so brutal anfühlen, Valtteri Bottas sagte, er könne nicht verstehen, wieso diese Stelle nicht besser gesichert sein, Lance Stroll bezeichnete die Passage als «lächerlich, ein Witz».





Qualifikation, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,796 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,986

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,991

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,036

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,475

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:29,690

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,750

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,932

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,676

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,160

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,173

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,214

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:30,310

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:30,423

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,975

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:31,020

18. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,266

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,325

20. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit