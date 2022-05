Lewis Hamilton (Mercedes/6.): Der Stachel sitzt tief

Nachdem ein Journalist bei Weltmeister Lewis Hamilton deponiert hat, er zeige nicht so gute Leistungen, sitzt der Stachel beim Rekord-Sieger tief. Der Brite erwidert: «Ich mach hier einen verdammt guten Job.»

Das kann kein Hamilton-Fan schönreden: Im ersten Teil der Formel-1-Saison 2022 ist George Russell mit dem störrischen Mercedes-Rennwagen besser zurecht gekommen als Lewis Hamilton. Der englische Rekord-Champion ist vor kurzem von einem französischen Journalisten mit der Ansicht konfrontiert worden, er zeige nicht mehr so gute Leistungen. Das lässt der Mann mit sieben WM-Titeln und 103 GP-Erfolgen nicht auf sich sitzen.

Lewis Hamilton nach dem Abschlusstraining zum Miami-GP: «Dieses Auto ist noch immer ganz schwierig zu fahren. Ich kann nur versuchen, aus diesem Wagen das Beste herauszuholen. Ein französischer Medienvertreter hat gesagt, meine Leistungen seien nicht so gut. Aber da muss ich erwidern – ich habe heute einen verdammt guten Job gemacht, und ich bin mit meiner Darbietung zufrieden.»

Hamilton hat Startplatz 6 erkämpft, nachdem Mercedes es nicht mehr schaffte, den Wagen in ein so gutes Arbeitsfenster zu bringen wie im zweiten freien Training. Da hatte George Russell überraschend Bestzeit erzielt, Hamilton war Vierter.

Lewis gibt zu: «Es ist etwas verwirrend, wie schnell wir am Freitag auf einmal waren. Und es war ebenso verwirrend, dass wir im dritten Training dann wieder weit zurücklagen und auch in der Quali nicht an den Speed des zweiten Trainings anschliessen konnten. Ich könnte nicht behaupten, dass wir grosse Fortschritte gemacht haben.»





Qualifikation, Miami

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,796 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,986

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,991

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,036

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,475

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,625

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:29,690

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,750

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,932

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,676

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,160

12. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,173

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,214

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:30,310

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:30,423

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,975

17. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:31,020

18. Alexander Albon (T), Williams, 1:31,266

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,325

20. Esteban Ocon (F), Alpine, ohne Zeit