Toto Wolff (Mercedes): «Das müssen wir jetzt machen» 09.05.2022 - 00:26 Von Mathias Brunner

© LAT Toto Wolff

Am Freitag war der Silberpfeil schnell, am Samstag nicht mehr, am Sonntag profitierte Mercedes von der Abwartetaktik mit Russell. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt, was nun passieren muss.