Max Verstappen (1.): «Das müssen wir im Griff haben»

Weltmeister Max Verstappen knabbert am Vorsprung von WM-Leader Charles Leclerc. Mit seinem 23. Formel-1-Sieg hat der Niederländer den Rückstand auf den Monegassen auf 19 Punkte verringert.

Für Formel-1-Champion Jenson Button steht fest: «Max Verstappen hat an diesem Tag alles richtig gemacht – Ellenbogen kurz nach dem Start gegen Carlos Sainz, Geduld dann hinter Charles Leclerc, Angriff im richtigen Moment, später gegen den erneut aufrückenden Charles die Nerven bewahrt, besser kann man das nicht machen.»

In Miami hat Max den 23. GP-Sieg seiner Karriere geholt (gleich viele wie Nelson Piquet und Nico Rosberg), es ist der dritte Sieg 2022 nach Saudi-Arabien und Imola, sein zweiter in den USA (nach Austin 2021), dazu sein 63. Podestplatz in der Königsklasse.

Der Niederländer sagt nach seiner tollen Fahrt: «Mein Start war super, ich sah gegen Sainz eine Lücke und nutzte das. Leclerc war dann sehr schnell, ich konnte nicht nahe genug kommen um anzugreifen. Aber dann sah ich, dass seine Reifen abbauen, ich attackierte, ging vorbei und konnte das Rennen kontrollieren.»

«Auf mittelharten Walzen waren wir heute stärker als Ferrari, auf harten Pirelli jedoch waren wir ungefähr gleich schnell. Klar war ich nicht besonders happy, als ich meinen Vorsprung wegen der Safety-Car-Phase einbüsste, und ich musste zum Schluss gegen Leclerc wirklich auf der Hut sein. Zum Glück ist alles gut gegangen.»



«Das war körperlich ein hartes Stück Arbeit, denn wir sind da zum Schluss absolut in Quali-Tempo gefahren. Der Speed des Autos war gut, aber wir müssen sicherstellen, dass unser Wagen standfest wird, denn auch heute gab es ein Problem, dieses Mal am Wagen von Sergio Pérez.»



«Wir sind schnell, aber wir mpssen wirklich die Probleme mit der Standfestigkeit in den Griff bekommen.»





Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 28

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 2