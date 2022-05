Dr. Helmut Marko zum Verstappen-Sieg: «Zitterpartie»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sagt, was beim ersten Grossen Preis von Miami den Ausschlag zu Gunsten von Max Verstappen und gegen Ferrari-Ass Charles Leclerc gegeben hat.

Dritter Saisonsieg für Formel-1-Champion Max Verstappen, der Niederländer hat in Miami seine Sonderklasse bewiesen, nach einem spannenden Duell mit Charles Leclerc im Ferrari.

Was hat an diesem Tag den Ausschlag für Verstappen und gegen Leclerc gegeben? Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko: «Entscheidend waren zwei Sachen – erstens, dass Max am Start direkt den Sainz gepackt hat; zweitens, dass er in richtiger Distanz Leclerc gejagt hat, wobei der Charles seine Reifen überfordert hat. Daher resultierte das Überholmanöver, wonach es einfach schien, bis das Safety-Car kam.»

«Dann kam Dynamik rein, da du als Führender wehrlos auf der langen Gerade bist. Max war aber fehlerfrei und ist optimal gefahren. Der Ferrari war mit dem harten Reifen besser unterwegs, und das Aufwärmen des Reifens ging dort offenbar schneller. Gott sei Dank sind die ersten zwei Runden ohne DRS. Es war für uns eine Zitterpartie.»

«Wir liegen mit Ferrari auf Augenhöhe. Es ist die jeweilige Rennstreckenverfassung und die Performance der Fahrer, die den Ausschlag geben. Leclerc und Max fahren in einer eigenen Liga. Max fährt fehlerfrei, während Leclerc kleine Fehler macht. Das ist das Auschlaggebende. Wir werden nicht jedes Rennen gewinnen, und es wird knapp werden.»





Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 28

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 2