WM-Leader Charles Leclerc: «Das muss sich ändern»

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc schätzt die Situation der Roten nach der Niederlage von Miami ein: «Es gibt zwei Bereiche, die wir uns sehr genau ansehen müssen, wenn wir weiter vorne bleiben wollen.»

Gut ist für Charles Leclerc: Er führte auch nach dem ersten Grossen Preis von Miami noch die WM an. Schlecht hingegen ist: Max Verstappen rückt näher und näher, und der Monegasse Leclerc ist klug genug, um die Warnsignale zu erkennen.

Nach seinem zweiten Platz in Florida (seinem 17. Podestplatz in der Formel 1) sagt der 24-Jährige: «Auf harten Reifen lief es im Rennen gut, auf mittelharten Walzen hingegen haben wir uns schwergetan. Nach fünf oder sechs Runden haben die Vorderreifen bereits nachgelassen, das hat mich die Führung gekostet und danach den Anschluss an Max.»

«Das ist ein Bereich, den wir uns dringend ansehen müssen. Auf harten Reifen, das hat der spannende Schluss des Grand Prix gezeigt, sind wir so schnell wie Red Bull Racing. Ich dachte sogar, dass ich eine echte Chance habe, Max die Führung wieder abzuknöpfen. Aber es sollte nicht sein.»

«Der andere Bereich ist der Speed auf den Geraden: Wie in Saudi-Arabien ist auch hier klargeworden – Red Bull Racing hat einen markant besseren Speed. Das war einer der Gründe, wieso mit Max zu Beginn gut folgen und mich dann überholen konnte, und es war auch einer der Gründe, wieso ich zum Schluss nicht mehr an ihn herangekommen bin. Aber wir können das nicht so einfach alles auf den Kopf stellen, das ist eine Grundcharakteristik unseres Autos, dass wir eben auf den Geraden besser sind und auf den Geraden nicht ganz so schnell wie Red Bull Racing.»



«Ich muss zugeben: Das Verhalten der Reifen heute hat mich echt überrascht. Das müssen wir analysieren. Wir müssen es schaffen, aus dem weichen und mittelharten Reifen mehr rauszuholen. In der Quali, auf einer schnellen Runde, ist das kein Problem, im Dauerlauf aber schon. Da müssen wir zulegen.»





Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 28

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 2