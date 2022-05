Ralf Schumacher: Urteil zum Crash Mick und Vettel

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher hat nicht schlecht gestaunt, als sich sein Neffe Mick Schumache (Haas) und Sebastian Vettel (Aston Martin) über die Räder stolperten. Er schätzt die Szene ein.

Kurz nach der Kollision zwischen dem vierfachen Formel-1-Champion Sebastian Vettel und Formel-2-Meister Mick Schumacher meldeten sich die beiden Hauptdarsteller von Haas und Aston Martin am Funk zu Wort. Von gegenseitigen Anschuldigungen war da nichts zu hören, eher von Bedauern.

Jeder weiss, wie eng die beiden deutschen Formel-1-Fahrer befreundet sind, ein Crash wollte keiner. Auch Ralf Schumacher hat nicht schlecht gestaunt, als sich sein Neffe Mick und der erfahrene Vettel ins Gehege kamen.

Ralf Schumacher, in 180 Grands Prix gestählt und sechsfacher GP-Sieger, sagt als Experte der deutschen Kollegen von Sky: «Mick muss es an jener Stelle versuchen, zögert allerdings im entscheidenden Moment leicht. Das hätte er nicht machen müssen, denn es war seine Kurve. Sebastian muss allerdings auch aufpassen, Mick kann sich in dieser nicht in Luft auflösen. Alles in allem eine ungünstige Situation – man kann es einen Rennunfall nennen. Platz muss man einander dennoch lassen.»





Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 28

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 2