ServusTV: Klien und Lauda analysieren den Miami-GP

Bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» am Montag auf ServusTV blicken Christian Klien und Mathias Lauda auf die Formel-1-Premiere in Miami zurück.

Seit der Übernahme der Formel 1 durch Liberty Media im Jahr 2016, versuchen die neuen Eigner ihr Produkt verstärkt in den USA zu verankern. Der Große Preis von Miami sollte in dieser Hinsicht einen weiteren Meilenstein setzen. Christian Klien und Mathias Lauda blicken auf die Formel-1-Premiere in Miami zurück.

Wings for Life World Run: Wer an diesem Sonntag beim Wings for Life World Run antritt, tut nicht nur seinem Körper etwas Gutes, sondern unterstützt vor allem Projekte, die Querschnittslähmung heilen sollen. Die Teilnehmer können in dieser weiterhin von der Pandemie geplagten Zeit via App-Run starten, oder auch wieder bei einem der großen Gemeinschaftsläufe weltweit.

TALK: Der Kampf ums Comeback – der mühsame Weg zurück an die Spitze: «Ich habe es mir einfacher vorgestellt», sagt Dominic Thiem im ServusTV-Gespräch zu seiner Rückkehr auf die Tour. «Die vielen Niederlagen waren zu erwarten. Aber das macht’s auch nicht leichter.» Die Suche nach der Form bildet allerdings nur ein Merkmal von Sportler-Comebacks. Weniger sichtbar sind die ständigen Arztbesuche und einsamen Stunden in der Kraftkammer. Was treibt Spitzenathleten in schwierigen Momenten an? Wo finden sie ihre Motivation?

Moderation: Birgit Nössing

Die Themen:

Wings for Life World Run: Rückblick

Formel 1: Grand Prix von Miami

Talk: Kampf ums Comebacks

Die Gäste:

Heinz Kinigadner (Wings-for-Life-Gründer)

Gerry Friedle (DJ Ötzi)

Mathias Lauda (ServusTV-Formel-1-Experte)

Christian Klien (ServusTV-Formel-1-Experte, 49 GP-Starts)

Nicole Schmidhofer (Abfahrtsweltcupsiegerin 2018/19)

Clemens Doppler (Beachvolleyball-Vizeweltmeister 2017)

Alexander Antonitsch (ServusTV-Tennis-Experte)