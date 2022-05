Sainz mit Schmerzen: Mir ging es schon mal besser

Carlos Sainz war nach dem Miami-GP zwar angeschlagen, aber zufrieden. Denn der Spanier kam endlich mal wieder ins Ziel.

Carlos Sainz hatte immer noch mit den Nachwirkungen seines Unfalls zu kämpfen, auch wenn der schon am Freitag passierte. Doch der Spanier kämpfte sich durch den Miami-GP – und konnte endlich mal wieder etwas mitnehmen. In Australien und Imola war er in den Rennen zuletzt ohne Punkte geblieben und früh ausgeschieden.

«Mir ging es schon mal besser. Nach dem Crash von Freitag hatte ich Genickschmerzen, durch welche ich mich gekämpft habe», sagte Sainz, der seinen dritten Platz gegen Sergio Pérez erfolgreich verteidigte. «Am Ende war es schwierig, Checo auf den Medium-Reifen hinter mir zu halten. Es ist uns gelungen, das Podium zu halten und das ist ein gutes Ergebnis.»

Auch die Bedingungen auf dem Kurs rund um das Hard Rock Stadium waren knifflig. „«s war ein hartes Rennen mit der Hitze, das Auto ist rumgerutscht. Wir haben ein verdientes Ergebnis gesehen, darauf können wir aufbauen.»

Gut war es vor allem für ihn, dass er mal wieder ein Rennen beenden konnte. «Es ist nicht so sehr eine Erleichterung - aber es war notwendig. Ich denke, ich musste eine Renndistanz absolvieren, um meinen Körper wieder in Form zu bringen und um ein Gefühl für das Auto auf gebrauchten Reifen und mit viel Benzin zu bekommen. Ich habe während des Rennens immer noch ein paar Fehler gemacht, einfach weil ich das Auto und mich selbst ausprobiert habe», sagte er.

Das Wichtigste sei, dass er ein komplettes Rennen gefahren sei, «was mir ein gutes Verständnis dafür vermittelt, was ich in Zukunft tun muss», so Sainz, der in der WM-Wertung mit 53 Punkten nun auf Platz fünf liegt.

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 28

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 2