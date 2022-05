Fliegt Latifi bei Williams? Das sagt Jost Capito

Nach einigen unglücklichen Rennwochenenden wurde zuletzt über ein vorzeitiges Aus von Nicholas Latifi bei Williams spekuliert. Jetzt spricht Jost Capito.

Nicholas Latifi befindet sich in einem komplizierten Teufelskreis. Morddrohungen gegen ihn nach dem letztjährigen WM-Finale der Formel 1 haben tiefe Spuren hinterlassen, das Selbstvertrauen litt.

Erschwerend kommt hinzu: Er kommt mit dem neuen Williams-Boliden nicht gut zurecht, hat in dieser Saison bereits einige Unfälle gebaut. Was zu Hohn und Spott führte. Und einem weiter sinkenden Selbstvertrauen. Am vergangenen Wochenende kam er ins Ziel, blieb als 14. aber erneut ohne Punkte.

Sein Teamkollege Alex Albon konnte im unterlegenen Williams hingegen schon zwei Zähler einfahren. Die Situation bei Latifi ist so vertrackt – zuletzt wurden Gerüchte laut, Williams könnte sich von Latifi vorzeitig trennen.

«Wir haben mit beiden Fahrern Verträge und die respektieren wir. Latifi war im Qualifying nur knapp langsamer als Albon», sagte Williams-Teamchef Jost Capito bei Sport1.

«Latifi braucht etwas mehr Zeit, sich an das neue Auto zu gewöhnen. Aber er hat unsere volle Unterstützung und für uns kommt es momentan nicht in Frage, an unserer Fahrerpaarung im Laufe der Saison etwas zu ändern», sagte Capito.

Heiß gehandelt wurde zuletzt das Top-Talent Oscar Piastri. Der Australier gewann die Formel 3 und die Formel 2 auf Anhieb, ist aktuell aber «nur» Ersatzfahrer für Alpine. Es wäre eine Win-Win-Situation für Alpine und den Australier, offenbar aber nicht für Williams.

Denn: «Der Schritt macht auch keinen Sinn, solange es mit einem Fahrer gutgeht.» Ein neuer Fahrer sei während der Saison immer schwer ins Team zu integrieren, sagte Capito, «obwohl Oscar Piastri ein sehr großes Talent ist und einen Sitz in der Formel 1 verdient hätte. Ich bin sicher, dass er in der nächsten Saison in der Formel 1 ist.»

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 28

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 2