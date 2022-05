Verstappen gegen Leclerc: Gerne der Ferrari-Jäger

Charles Leclerc ist im Moment noch der Gejagte, Max Verstappen ist der Jäger. Eine Rolle, in der sich der Niederländer wohlfühlt, wie er betont.

Das Duell zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen sorgt in der Formel 1 für beste Unterhaltung. Der Ferrari-Star ist seit dem ersten Rennen der Gesamtführende und hat daher mit einer anderen Form des Drucks zu kämpfen wie Weltmeister Max Verstappen, der von Anfang an der Jäger war.

Leclerc fühlt sich wohl in der Rolle, wie er nach seinem zweiten Platz in Miami zugab. «Um ehrlich zu sein, gefällt mir diese Position ganz gut, denn sie bedeutet, dass man etwas richtig macht», sagte er.

Ferrari hat im Vergleich zu Red Bull Racing allerdings vom Vorsprung auf der Strecke etwas eingebüßt, beide Teams agieren in etwa auf Augenhöhe, mit aktuellen Vorteilen für Verstappen und Co.

«Es ist auch wahr, dass der Vorsprung langsam kleiner wird. Aber um ehrlich zu sein, ist es mir egal, in welcher Position ich mich befinde, ich will einfach nur so konkurrenzfähig wie möglich sein. Und im Moment sieht es so aus, als ob Red Bull in den Rennen die Oberhand hat», sagte Leclerc.

Und Verstappen? «Ich mag die Position, in der ich mich im Moment befinde, weil ich weiß, dass das Auto schnell ist», sagte der Niederländer, der im Vorjahr lange der Gejagte war.

«Ende letzten Jahres zum Beispiel war ich derjenige, der gejagt wurde. Und das war eigentlich keine gute Position, denn ich wusste, dass wir nicht mehr die Pace haben. Ich wusste, dass es zum Ende hin sehr schwierig werden würde. Es kommt also auch ein bisschen darauf an, wie wettbewerbsfähig man ist», sagte er.

Ferrari setzt darauf, dass Red Bull Racing von der Budgetobergrenze ausgebremst wird. «Sie haben das Auto seit Beginn der Saison entwickelt, was wir nicht wirklich getan haben», sagte Teamchef Mattia Binotto.

«Red Bull hat Geld ausgegeben, und ich hoffe, dass sie irgendwann mit der Entwicklung aufhören werden, während wir noch einige Upgrades zur Verfügung haben werden. Und ich hoffe, dass diese Upgrades uns wieder in einen engeren Kampf bringen werden», erklärte er.

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 28

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 2