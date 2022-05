Danner zu Schumacher: Mal Rennen ohne Unfall beenden

Mick Schumacher hat seine ersten Punkte in der Formel 1 in Miami nach einem Crash mit Sebastian Vettel verpasst. Von Christian Danner gibt es deutliche Kritik.

Haas-Teamchef Günther Steiner wusste schon vor dem Rennen in Miami, auf was es für Mick Schumacher in dieser Saison ankommen wird: «Er benötigt ein perfektes Wochenende, ansonsten kommt man in diesem Jahr nicht in die Punkte, der Wettbewerb ist im Mittelfeld einfach wahnsinnig intensiv. Die Luft wird oben immer dünner».

Der Miami-GP war der perfekte Beweis für die Aussage. Denn Schumacher lieferte sein bestes Rennwochenende ab, ehe er kurz vor Schluss mit Kumpel Sebastian Vettel kollidierte. Beide flogen so aus den Punkten, die zu dem Zeitpunkt sicher schienen.

Hinterher merkte Steiner an, dass es eindeutig nicht der Tag gewesen sei, den man sich gewünscht habe. Es sei «enttäuschend, wenn es so aussieht, als ob man in die Punkte fahren würde, und es dann doch nicht klappt - Micks Zwischenfall mit Sebastian hat dafür leider gesorgt», sagte Steiner.

Die Schuldfrage? Die Rennleitung, die den Vorfall untersuchte, ergriff keine weiteren Maßnahmen. «Beide Fahrer haben zu dem Crash beigetragen, keiner ist jedoch ganz oder mehrheitlich dafür verantwortlich», hieß es im Urteil.

Ex-Formel-1-Pilot Christian Danner kritisierte Schumacher trotzdem ziemlich deutlich. «Mick Schumacher muss mal ein Rennen ohne Unfall zu Ende fahren. Er muss auch mal etwas abgeklärter über die Renndistanz kommen als er das jetzt macht. Wenn man so weit vorne ist, muss er das auch mal zu Ende bringen», sagte Danner bei Sport1.

Er glaubt: «Der Teamchef wird dem jetzt dermaßen die Leviten lesen. Das sind sichere Punkte gewesen und jetzt hat er nichts. Und auch Vettel wird ihn schon auch mal fragen, ob er noch alle hat.»

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 28

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 2