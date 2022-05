Promi-Dichte in Miami: Brundle sorgt für Lacher 10.05.2022 - 14:44 Von Andreas Reiners

© LAT Martin Brundle

Beim Miami-GP tummelten sich jede Menge Promis. So viele, dass Ex-F1-Pilot in seiner Funktion als Sky-Experte kurzzeitig den Überblick verlor. Und so für Lacher sorgte.