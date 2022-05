Mike Krack kritisiert Mick Schumacher: «Übereifrig» 11.05.2022 - 09:10 Von Agnes Carlier

© LAT Aston Martin-Teamchef Mike Krack

Mick Schumacher und Sebastian Vettel kamen sich im Rennen in Miami in die Quere, was das Aus für den vierfachen Weltmeister bedeutete. Aston Martin-Teamchef Mike Krack betonte: «Seb fiel unverschuldet aus.»