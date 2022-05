Lando Norris nach Crash: «Das war etwas dumm»

Der Crash mit Pierre Gasly hinterliess deutliche Spuren am McLaren von Lando Norris

Der Miami-GP endete für Lando Norris mit einem Crash mit Pierre Gasly. Hinterher sprach der junge Brite über die Kollision und räumte dabei auch ein: «Ich hätte ihm natürlich etwas mehr Platz lassen können.»

Es war die spektakulärste Szene im Miami-GP: Ausgangs der siebten Kurve kamen sich Lando Norris und Pierre Gasly in die Quere, nachdem Letzterer neben der Strecke unterwegs gewesen war. Der AlphaTauri-Pilot berichtete später, er hatte Mühe, seinen Renner auf der Piste zu halten, weil er davor mit Fernando Alonso zusammengeraten war.

Für die beiden Crash-Beteiligten war das Rennen auf jeden Fall gelaufen und Norris machte aus seiner Enttäuschung darüber kein Geheimnis. «Es ist schade, denn das war einfach ein etwas dummes Ende. Jemand hat gerade gesagt, er war am Funk und erklärte, dass er das Auto an der Box abstellen müsse. Wenn das stimmt, dann war das, was er gemacht hat, etwas dumm», ärgerte er sich.

«Wenn du das Rennen vorzeitig beenden musst, dann solltest du den Leuten, die noch im Rennen sind, aus dem Weg gehen. Er schaute in seinen rechten Rückspiegel», klagte der Brite, der aber auch einräumte: «Ich hätte ihm natürlich auch etwas mehr Platz lassen können. Aber ich hatte nicht erwartet, dass er in der Mitte der Piste bleibt.»

«Es ist schade, denn ich hätte vielleicht den achten oder neunten Platz erobern und ein paar Punkte holen können, das wäre schon besser gewesen als ein Nuller. Aber leider endete das Ganze nicht so. Es ist frustrierend, aber nicht da Ende der Welt», betonte Norris.

Gleichzeitig stellte der McLaren-Fahrer klar: «Wenn er weiter im Rennen war, dann würde ich sagen, dass dies ein dummer Zwischenfall war, der vorkommen kann. Ich hätte ihm mehr Platz lassen können, er mir auch, aber wenn er schon dabei war, das Rennen vorzeitig zu beenden, dann war das seinerseits etwas dumm, denn er hätte etwas deutlicher aus dem Weg gehen müssen.»

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3