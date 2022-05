ServusTV-Experte Mathias Lauda: Schelte für Ferrari

Mathias Lauda sprach in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» über die Begeisterung der Fans in den USA und den Kardinalfehler von Ferrari im Grand Prix von Miami.

Die Formel 1 hat am Wochenende ein fulminantes Debüt in Miami gegeben. Die US-Fans sind voll auf den Formel 1-Zug aufgesprungen, die Promi-Dichte war rekordverdächtig. All das war auch Thema in der Livesendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» im Programm von ServusTV.

Der Sohn der Formel 1-Ikone Niki Lauda, Mathias Lauda, stellte fest: «Die Formel 1 ist auf alle Fälle in Miami angekommen. Es waren viele Zuschauer da. Die Karten waren innerhalb von 15 Minuten ausverkauft. Einige Tickets sind am Schwarzmarkt für 15.000 Euro gehandelt worden. Es war ein Riesenhype und ein tolles Rennen.»

Zur entscheidenden Rennszene und dem Verlauf sagte der 41-Jährige: «Max Verstappen hatte im Qualifying etwas Pech, er hätte weiter vorne stehen können. Aber da merkt man wieder, dass er ein starker Racer ist. Das Manöver beim Start, als er Sainz aussen überholt hat, war schon gut. Er fährt aggressiv, macht aber keine Fehler. Er ist auf einem neuen Level.»

Und Lauda lobte weiter: «Max ist im Feld der Mann mit dem grössten Talent, und das mit Abstand. Er hat so viel Naturtalent geerbt von seiner Mutter und seinem Vater. Er kann Strecken viel schneller lernen als die anderen Fahrer, ist im freien Training meist sofort schnell, das sieht man immer im zweiten Training. Er tut sich da immer leicht.»

Lauda, der auch in der DTM bei Mercedes fuhr, stellte in Bezug auf die Safety-Car-Phase im Finish fest: «Ferrari hätte eine Stopp machen können und sollen, ganz klar. Sie hatten ja einen Stopp noch frei, sie wären mit Leclerc wieder auf der gleichen Position rausgekommen. Max konnte nicht mehr reinkommen, er war schon bei Start/Ziel. Ich glaube, wenn Leclerc im Finish neue Reifen gehabt hätte, dann hätte er Verstappen überholen können.»

Motorrad-Held Heinz Kinigadner (62) erinnerte sich in Bezug auf das Miami-Debüt an die 1980er-Jahre: «Früher hat es in den USA nur Long Beach gegeben, was die Formel 1 betrifft, aber das waren nicht so grosse Schauplätze. Der amerikanische Promoter ist jetzt sicher wichtig und es ist hammermässig, dass die Formel 1 da voll aufspringt.»

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3