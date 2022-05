Kritik an Miami: Die Hoffnung der Formel-1-Stars 12.05.2022 - 11:03 Von Otto Zuber

© Red Bull Content Pool Max Verstappen

Die GP-Premiere in Miami bekam alles in allem gute Noten von den Zuschauern und GP-Piloten. Letztere äusserten aber auch Kritik am US-Rundkurs. Sie hoffen, dass die Schikane angepasst wird.