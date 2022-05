GP-Veteran Mika Häkkinen: «Zwei Sieger in Miami»

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen hatte nach dem fünften Kräftemessen der Saison nicht nur für Max Verstappen ein dickes Lob übrig. Der 53-jährige Finne sprach auch über einen weiteren Sieger des Miami-GP.

Die Formel 1 hat die GP-Premiere in Miami hinter sich und die Bilanz fällt insgesamt sehr positiv aus – obwohl es nicht der spannendste WM-Lauf war, den die Zuschauer in den letzten Wochen und Monaten zu Gesicht bekommen haben. Dennoch bekam das Rennen, das in Sachen Promi-Dichte mit dem prestigeträchtigen Monaco-GP auf Augenhöhe war, gute Noten.

Auch der frühere GP-Star Mika Häkkinen lobt das Debüt in der US-Metropole. In seiner Kolumne für den britischen Wettanbieter «Unibet» kommt der 53-jährige Finne zum Schluss: «Letztlich gab es an diesem Wochenende zwei Gewinner – Max Verstappen und die Formel 1 selbst.»

«Die Anwesenheit von Sportlegenden wie Michael Jordan, Tom Brady, Venus Williams und David Beckham sowie der ehemaligen First Lady Michelle Obama, die das Qualifying in der Mercedes-Box mitverfolgte, war etwas ganz Besonderes», lobt der 20-fache GP-Sieger.

Und der zweifach Champion prophezeit: «Dass ein Formel-1-Rennen die amerikanische A-Prominenz aus Sport, Musik, Film und Kultur anzieht, zeigt, wie erfolgreich die Formel-1-Besitzer sind. Mit dem dritten Grand Prix der USA, der nächstes Jahr in Las Vegas stattfindet, wird das Interesse nur noch weiter zunehmen.»

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3