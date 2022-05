Sebastian Vettel: «Das macht mich zu einem Heuchler»

Sebastian Vettel gestand in der BBC-Sendung «Question Time» auf die Frage, ob es ihn nicht zum Heuchler mache, für mehr Umweltschutz zu plädieren und gleichzeitig in der Formel 1 zu fahren: «Das tut es.»

Sebastian Vettel nutzte seinen Auftritt in der BBC-Sendung «Question Time», um wieder einmal über sein Lieblingsthema Umweltschutz zu sprechen. Dabei kam auch die Frage auf, ob es ihn nicht zum Heuchler mache, für mehr Umweltschutz zu plädieren und gleichzeitig in der Formel 1 zu fahren, und Vettel erklärte: «Das tut es.»

«Es gibt Fragen, die ich mir selbst täglich stelle, und ich bin kein Heiliger. Ich bin sehr besorgt, wenn es um die Zukunft geht, also um die Themen Energie, Energieabhängigkeit und wohin wir in der Zukunft gehen», verriet der Heppenheimer. «Wir müssen aufhören, von fossilen Brennstoffen abhängig zu sein und das ist möglich, denn es existieren bereits Alternativen», forderte er daraufhin.

Als Beispiele nannte der vierfache Weltmeister aus dem Aston Martin Team die Windkraft in Grossbritannien und die Wasserkraft in Österreich. «Jedes Land hat da seine Stärken und Schwächen», erklärte der 34-jährige Deutsche, der sich auch nicht davor scheute, seinen eigenen Sport in Frage zu stellen.

«Ich frage mich selbst, ob es Sinn macht, Formel-1-Rennen zu fahren und um die Welt zu reisen. Aber einige Dinge kann ich nicht kontrollieren. Es ist meine Leidenschaft, ein Rennauto zu fahren. Jedes Mal, wenn ich in ein Cockpit steige, liebe ich es. Aber wenn ich aussteige, denke ich selbst natürlich auch: ‚Sollten wir das wirklich tun, die Welt bereisen und Ressourcen zu verschwenden?‘», sagte Vettel, fügte aber auch eilends an: «Andererseits sorgen wir für Unterhaltung.»

«Wir waren während der Covid-Krise eine der ersten Sportarten, die wieder loslegten, als allen die Decke auf den Kopf fiel. Ich behaupte nicht, dass die Formel 1 in der Welt eine herausragende Stellung einnimmt, um Unterhaltung zu bieten, aber es gab eine menge Leute, die nicht auftreten konnten, und viele haben das vermisst. Und ich denke, wenn wir die Unterhaltung nicht hätten, würden wir wahrscheinlich verrückt werden», betonte der 53-fache GP-Sieger.

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3