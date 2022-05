Alex Albon (Williams): «Alle wollen nun kneifen»

Die rot gefärbten Haare von Alex Albon brachten dem Williams-Piloten in Miami Glück: Der Londoner fuhr von Startplatz 18 los und durfte sich am Ende über den neunten Platz und frische WM-Zähler freuen.

«Wir hatten bereits da ganze Wochenende hindurch ein gutes Tempo», erklärte Alex Albon nach dem Miami-GP im «Sky Sports F1»-Interview. «In den drei freien Trainings gehörte ich jeweils zu den schnellsten Zehn, nur das Qualifying verlief dann enttäuschend. Wir waren wirklich frustriert, als nicht mehr als Platz 18 möglich war», fügte er an.

Am Rennsonntag sorgte der Williams-Pilot für Wiedergutmachung und kämpfte sich nach vorne. Am Ende durfte er sich dank der 5-sec-Zeitstrafe von Fernando Alonso über den neunten Platz und zwei frische WM-Punkte freuen. «Ich hatte im Rennen das Tempo, um die Jungs vor mir zu schnappen», erklärte der aktuelle WM-Fünfzehnte.

«Aber natürlich habe ich auch von den Ereignissen profitiert, die sich vor mir abgespielt haben», räumte Albon eilends ein. So mussten die Aston Martin-Piloten Sebastian Vettel und Lance Stroll wegen eines Problems mit der Sprittemperatur aus der Boxengasse starten, und vier Piloten sahen die Zielflagge nicht. Der Williams-Hoffnungsträger profitierte auch von der Kollision der Deutschen Vettel und Mick Schumacher.

Dennoch hatte der 26-Jährige kein leichtes Spiel, er berichtete wie seine Kollegen: «Das Rennen war unglaublich anstrengend, ich würde sagen, es ist mit Singapur vergleichbar, der Schweiss tropfte mir nur so runter. Wenn man die Reifen schont, ist es relativ locker, aber sobald du pusht, wird es unglaublich schwierig. Und wir haben lange gepusht.»

Das Safety-Car brachte auch keine Erleichterung. «Das ist fast das Schlimmste, denn wenn du die Reifen auf Temperatur halten willst, ist es wie ein endloses Workout. Im normalen Renntrimm ist man so konzentriert, dass die Anstrengung nicht so sehr auffällt.» Und Albon, der sich zum Miami-Wochenende die Haare rot gefärbt hatte, verriet: «Vor dem Start des Wochenendes haben wir gesagt, dass alle im Team die Haare rot färben werden, wenn ich Punkte hole. Denn auf dem Papier sieht die Strecke in Miami sehr schlecht für uns aus. Aber ich war gerade bei den Ingenieuren und offenbar wollen nun alle kneifen.»

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3