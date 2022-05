Mick Schumacher: Starker Miami-Auftritt vor dem Crash

Für Mick Schumacher endete der Miami-GP enttäuschend, der Haas-Pilot fuhr seinem Mentor Sebastian Vettel ins Auto. Zuvor legte er aber einen starken Auftritt hin, wie Martin Brundle betont.

Der ehemalige GP-Pilot Martin Brundle verfolgt das Geschehen im GP-Zirkus schon seit langer Zeit als TV-Experte mit und auch in Miami sah er sich die Leistung der Formel-1-Piloten genau an. Hinterher analysierte er die Auftritte der Fahrer in seiner Kolumne auf «Skysports.com» und dabei gab es auch für Mick Schumacher ein Lob – obwohl der Deutsche ein enttäuschendes GP-Ende auf Platz 15 hinnehmen musste.

Auf Punktekurs liegend fuhr er seinem Landsmann Sebastian Vettel ins Auto – beide fielen durch das unliebsame Treffen weit zurück und Vettel musste seinen Aston Martin-Renner noch vor dem Fallen der Zielflagge an der Box abstellen. «Ich wette, das war keine schönes Gespräch, das die beiden nach dem Rennen hatten», schreibt Brundle über den Haas-Piloten und den Heppenheimer.

Der 62-Jährige betont aber auch: «Vor dem Crash fuhr Schumacher das ganze Wochenende hindurch ganz gut.» Das gleiche Lob kassieren auch Alex Albon und Lance Stroll, die auf den Plätzen 9 und 10 ins Ziel kamen, weil sie von Fernando Alonsos Strafe profitierten.

Brundle bezeichnet Albon als «exzellent» und auch Stroll habe den einen Punkt für den zehnten Platz verdient, ist er sich sicher. Eine gute Note gibt es auch für Esteban Ocon, der nach seinem Crash im freien Training und dem verpassten Qualifying eine starke Aufholjagd zeigte, die ihm den achten Platz einbrachte. «Das war beachtlich», erklärt der Experte, und fügt an: «Zusammen mit den Aston Martin-Piloten hat er gezeigt, dass man mit der neuen Fahrzeuggeneration, vielen DRS-Zonen, einer guten Strategie und etwas Geduld auch von weit hinten im Feld Punkte holen kann.»

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3