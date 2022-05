Monaco-Fluch? Charles Leclerc crasht im Lauda-Ferrari

Formel-1-WM-Leader Charles Leclerc hat sich bei einer Demofahrt im Rahmen des «Grand Prix Historique» einen teuren Unfall im Ferrari 312 B3-74 geleistet, in dem GP-Ikone Niki Lauda 1974 unterwegs war.

Dem aktuellen WM-Leader Charles Leclerc ist am freien Wochenende vor dem Spanien-GP ausgerechnet zu Hause im Fürstentum Monaco ein sehr kostenintensiver Unfall passiert. Der 24-Jährige krachte am Sonntag bei einer Demofahrt im Rahmen des traditionsreichen «Grand Prix Historique» in den Strassen von Monte Carlo mit dem Ferrari 312 B3-74 in die Streckenbegrenzung.

Beim Fahrzeug handelte es sich um den Formel-1-Ferrari, den der dreifache österreichische Ex-Weltmeister Niki Lauda 1974 gesteuert hatte. Leclerc tauschte sich danach gleich mit der Formel-1-Legende Jacky Ickx aus. Der Belgier drehte im 1972er-Ferrari 312 B2 einige Demo-Runden.

Der Zwischenfall ereignete sich in der engen Rascasse-Kurve. Ferrari teilte nach dem Crash mit, dass ein Bremsproblem zum Unfall geführt hat. Der Wert des Autos wird in Expertenkreisen aktuell auf mehrere Millionen Euro geschätzt.

«Wenn du glaubst, du hättest in Monaco bereits alles Pech der Welt gehabt, versagen die Bremsen in der Rascasse-Kurve in einer der grössten Ikonen der Formel-1-Geschichte von Ferrari», kommentierte Leclerc seinen Abflug selbst bei Twitter.

Auf einigen kursierenden Videos ist zu sehen, wie Leclerc die enge Kurve anfährt und dann mit quietschenden Rädern das Heck verliert. Nach ein paar Schrecksekunden kann der Monegasse mit dem kaputten GP-Renner die Fahrt in Richtung Boxengasse fortsetzen.

Monaco-Pechsträhne setzt sich fort

Leclerc hatte bei seinem Heimrennen in Monaco bisher kein Glück. In seinem ersten Formel-1-Jahr 2018 krachte er im Alfa Romeo-Sauber C37 ins Toro Rosso-Heck von Brendon Hartley. Beide fielen aus, wurden aber gewertet.

Ein Jahr später startete er im Ferrari SF90 nach einem enttäuschenden Qualifying eine Aufholjagd, die mit einem Crash und einem Dreher ein jähes Ende fand. Leclerc steuerte zwar die Box an, um sich neue Reifen zu holen, aber der rechte Hinterreifen blieb beim Abflug nicht ganz und sorgte dann auch für einen grossen Schaden am Unterboden, sodass der Lokalmatador nach 16 Runden aufgeben musste.

Im darauffolgenden Jahr fand wegen der Corona-Krise kein Rennen in Monte Carlos statt, 2021 kehrte der Formel-1-Zirkus zurück und Leclerc sicherte sich im Qualifying die Pole mit dem ersten Versuch. Allerdings endete der zweite schnelle Q3-Versuch mit einem Crash, was ihm zwar die Pole bescherte, aber letztlich den Rennstart versaute. Denn die linke Antriebswelle ging kaputt, was Ferrari erst kurz vor dem Rennstart bemerkte.

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,128

10. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Zhou 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3