Lando Norris: «Haben noch einen weiten Weg vor uns»

Lando Norris musste in Miami einen Ausfall hinnehmen. Die bittere Pille hat der McLaren-Pilot schnell verdaut, nun konzentriert er sich ganz auf das anstehende Wochenende in Barcelona, wie er beteuert.

Nach seinem dritten Platz in Imola hoffte Lando Norris auch auf eine dicke Punkteausbeute bei der GP-Premiere in Miami. Doch der McLaren-Star ging nach seinem Crash leer aus, und der Frust darüber stand ihm ins Gesicht geschrieben. Allerdings währte er nicht lange, wie er rückblickend betont.

«Ich habe den Ausfall in Miami hinter mir gelassen und konzentriere mich nun ganz auf das anstehende Rennwochenende. Ich freue mich, wieder in Europa zu fahren und in Barcelona auszurücken, denn mir gefällt die Strecke. Sie hat einige tolle Merkmale und bietet eine gute Tempo-Mischung und verschiedene Herausforderungen», erklärt der 22-Jährige.

Auch auf den Vergleich mit den Testfahrten, die im Februar auf der spanischen Piste unternommen wurden, freut sich der Brite: «Wir konnten einige gute Erkenntnisse sammeln und ich kann es nicht erwarten, alles, was wir in der bisherigen Saison gelernt haben, damit zu kombinieren und die Daten mit jenen zu vergleichen, die wir in der Vorsaison gesammelt haben.»

Norris erwartet aber kein Wunder. Er stellt klar: «Miami hat gezeigt, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben, um wieder konstant an der Spitze mitzukämpfen.» Gleichzeitig macht er sich Mut: «Es ist wichtig für uns, optimistisch zu bleiben. Das Team arbeitet mit Hochdruck daran, das Auto zu verbessern, was uns hoffentlich den nötigen Leistungsschub für die beiden aufeinanderfolgenden Rennen in Spanien und Monaco verschaffen wird.»

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

11. Fernando Alonso (E), Alpine, +37,128

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3