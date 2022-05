Mick Schumacher über Barcelona: «Minimaler Vorteil»

Die Formel 1 kehrt auf den Circuit de Barcelona-Catalunya zurück, auf dem die GP-Stars bereits im Winter in den aktuellen Rennern unterwegs gewesen waren. Das ist aber kein grosser Vorteil, betont Mick Schumacher.

Bereits im Februar durften die GP-Stars auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in den 2022er-Rennern ihre Runden drehen, nun kehren sie für das sechste Kräftemessen des Jahres auf die spanische Piste zurück. Die Testerfahrung ist aber kein grosser Vorteil, ist sich Mick Schumacher sicher.

Der Haas-Pilot erklärt: «Ich glaube nicht, dass wir dadurch einen Vorteil haben, zumindest nicht mehr als die anderen Teams und Fahrer – letztlich wird es für alle gleich sein. Wir müssen die Strecke vielleicht weniger lernen, aber das brauchen wir auch gar nicht, denn wir sind dort schon so oft gefahren, dass sie in gewisser Weise in unseren Gehirnen abgespeichert ist.»

Und Mick zählt auf: «Die Bedingungen auf der Strecke werden ganz anders sein, die Temperatur unterscheidet sich wahrscheinlich um 20 Grad von dem, was wir bei den Tests dort erlebt haben, also wird sich auch die gesamte Arbeitsweise des Reifens ändern. Ich denke, dass der Vorteil vielleicht minimal ist, nicht weil wir dort getestet haben, sondern weil wir die Strecke so gut kennen.»

Den aktuellen GP-Renner kennt er hingegen weniger, gesteht der 23-Jährige: «Ich denke nicht, dass wir das Auto bereits zu 100 Prozent verstehen. Ich glaube, das tut niemand. Wir bekommen auch Updates, und die erschweren es, das Auto richtig kennenzulernen, weil man es immer weiter entwickelt. Wenn das Auto gleich bliebe, würde man es nach fünf Rennen vielleicht ein bisschen besser kennen, aber wir verändern es ständig, um es schneller zu machen.»

Sein bisher bestes Resultat, das er im Rahmen eines GP-Wochenendes in Barcelona eingefahren hat, war der dritte Platz von 2020, den er allerdings im Formel-2-Renner von Prema Racing erzielte. Mick betont denn auch: «In der Vergangenheit war die Strecke nicht immer gut zu mir, aber die Dinge können sich ändern. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Wochenende, denn die Piste hat viele coole Eigenschaften, was den Reifenabbau und das Fahrverhalten angeht.»

Ergebnis Miami-GP (8. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:24,258h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,786 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,229

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,638

05. George Russell (GB), Mercedes, +18,582

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,368

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +25,073

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +28,386

09. Alexander Albon (T), Williams, +32,365

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +37,026

11. Fernando Alonso (E), Alpine, +37,128

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,146

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +40,902

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +49,936

15. Mick Schumacher (D), Haas, +1:13,305 min

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Unfall

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3