Daniel Ricciardo: «Müssen das Gelernte anwenden» 16.05.2022 - 19:24 Von Agnes Carlier

© LAT Daniel Ricciardo

McLaren-Star Daniel Ricciardo will nach dem schwierigen Miami-Wochenende in Spanien wieder in die Punkte kommen. Der Australier erklärt, warum er zuversichtlich aufs anstehende Rennwochenende in Barcelona blickt.