Spanien-GP im Fernsehen: Mercedes hofft auf Klarheit

In Miami hatte Mercedes ein Upgrade dabei, das auch beim nächsten GP-Wochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya genauer unter die Lupe genommen werden soll. Die TV-Zeiten fürs sechste Wochenende gibt’s hier.

Beim fünften Saisonrennen in Miami hatte Mercedes die Hoffnung, mit neuen Flügeln und Experimenten das lästige Hüpfen der Silberpfeile in den Griff zu bekommen. Der Start verlief vielversprechend, George Russell stellte am Trainingsfreitag sogar die Bestzeit auf. Doch im Verlauf des Wochenendes war von der guten Leistung nicht mehr viel zu sehen.

Nun hofft das Werksteam der Sternmarke auf mehr Klarheit in Barcelona. Dort sollen weitere Updates ans Auto kommen, wie Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff nach dem Rennen in Miami verriet. «Barcelona wird definitiv ein Zeitpunkt sein, an dem wir in der Lage sein werden, mit dem, was wir im Februar bei den Testfahrten gesehen haben, zu korrelieren und mehr Daten zu sammeln», erklärte der Wiener bei den Kollegen von «Sky».

Eine Garantie dafür, dass die klugen Köpfe bei Mercedes das Bouncing auf den Geraden und in den schnellen Kurven in den Griff bekommen, gibt es aber nicht. Wolff gestand: «Ich bin auch genervt davon, immer wieder das Gleiche zu sagen, Daten zu sammeln und Experimente zu machen.» Doch den Team-Champions bleibt nichts anderes übrig.

Wer nicht verpassen will, wie sich die Mercedes-Stars Lewis Hamilton und George Russell auf dem spanischen Rundkurs schlagen, kann das Qualifying und das Rennen im Live-Ticker auf SPEEDWEEK.com mitverfolgen. Wer sich die Action im Fernsehen zu Gemüte führen will, findet hier die wichtigsten Sendezeiten.



Spanien-GP im Fernsehen

Freitag, 20. Mai?

06.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis der USA Wiederholung

09.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

10.00: Sky Sport News – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

10.25: Sky Sport F1 – Then & Now with Verstappen

12.30: Sky Sport F1 – Greatest Races – Johnny Herbert /Nürburgring 1999

12.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.50: ORF1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

14.00: Erstes Training

16.10: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Miami 2021

16.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00: Zweites Training

19.05: Sky Sport F1 – Greatest Races – Johnny Herbert /Nürburgring 1999

20.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

21.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

22.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung





Samstag, 21. Mai

06.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

10.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Spanien 1989

11.55: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

12.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.50: ORF1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

13.00: Drittes Training

15.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.35: ORF1 – Formel-1-News

15.55: ORF1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00: Qualifying

17.00: SRF Info – Qualifying Wiederholung

18.40: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00: Sky Sport News – Qualifying kompakt

19.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.00: Sky Sport News – Qualifying kompakt

22.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung





Sonntag, 22. Mai

07.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

08.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.05: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.50: Sky Sport F1 – Goodbye Kimi

13.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Miami 2021

13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

13.40: ORF1 – Formel-1-News

14.20: SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.25: ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00: Grosser Preis von Spanien

16.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00: ORF1 – Motorhome, das Motorsport-Magazin

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.00: Sky Sport News – Rennen kompakt

21.00: Sky Sport News – Rennen kompakt

21.30: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

23.00: Sky Sport News – Rennen kompakt