GP-Autos 2026: Überholhilfe DRS auf dem Prüfstand

Formel-1-Sportchef Ross Brawn kündigte schon vor Jahren die Absicht an, den verstellbaren Heckflügel, der das Überholen erleichtern soll, überflüssig zu machen. 2026 könnte es soweit sein.

Die Formel-1-Fans wollen Überholmanöver sehen – allerdings nicht um jeden Preis. Positionswechsel, die durch künstliche Hilfen, wie das Flachstellen des Heckflügels mittels DRS entstehen, kommen nicht so gut an. Dies zeigte eine Studie, die der Autosportweltverband FIA durchführen liess.

Formel-1-Sportchef Ross Brawn erklärte bereits vor Jahren: «Wir müssen wieder Rennautos haben, die es für die Piloten einfacher machen, den Vordermann anzugreifen. Meine Hoffnung besteht darin, dass sich die Rennwagen in den kommenden Jahren so entwickeln, dass wir eines Tages auf das ‘drag reduction system’, also den verstellbaren Heckflügel, verzichten können.»

Dazu beitragen soll die neue Fahrzeuggeneration, die allerdings immer noch mit dem DRS ausgerüstet ist. Vor dem diesjährigen Saisonstart erklärte Aston Martin-Technikchef Andy Green: «Wenn die neuen Rennwagen aerodynamisch das halten, was wir uns davon versprechen, dann sollten die Fahrer einander leichter folgen können und sich nicht so stark wie bislang auf das DRS verlassen müssen. Wir werden erleben, dass diese DRS-Zonen im Laufe der Zeit seltener werden, einige werden verschwinden, und das ist gut so. In diesem Jahr werden die Fahrer aber froh sein, dass es das DRS noch gibt.»

Den jüngsten Aussagen von Brawn zufolge, wird es trotzdem noch eine ganze Weile dauern, bis es soweit ist. Im Gespräch mit den Kollegen von «Sport Bild» verspricht der 67-jährige Brite mit Blick auf den Fan-Wunsch, «echte» Überholmanöver zu sehen: «Das werden wir bei der Entwicklung der 2026er-Autos berücksichtigen.» Wie weit die Ingenieure dabei gehen, sei aber noch offen, stellte der Formel-1-Sportchef klar.

WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3