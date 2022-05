Spanien-GP im Fernsehen: Wichtiger GP für Top-Teams

Auf Erfolgskurs: Sergio Pérez und Max Verstappen haben in Imola und Miami viele Punkte gesammelt

Red Bull Racing steigt nach zwei Siegen von Max Verstappen in Folge mit viel Schwung ins nächste Rennwochenende in Barcelona. Ferrari muss nachlegen. Ob das gelingt, können die Fans im Fernsehen live mitverfolgen.

In den WM-Tabellen haben Charles Leclerc und Ferrari die Nase noch vorn, doch der Vorsprung der Roten schmilzt immer weiter. In Imola und Miami schaffte es Max Verstappen nicht nur als Erster über die Ziellinie. Er holte sich beide Male auch den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde. Und in Imola sicherte er sich auch noch acht zusätzliche Zähler für den Sieg im Sprint.

19 Punkte liegen nun zwischen dem Spitzenreiter aus Monaco und dem niederländischen Titelverteidiger. Und weil Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez mit den Plätzen 2 und 4 in den jüngsten beiden Kräftemessen auch stark punktete, hat der Rennstall aus Milton Keynes den Rückstand auf Ferrari in der Team-Wertung auf sechs Punkte verringert.

Verzweifeln muss Ferrari aber nicht, schliesslich kämpften sowohl Verstappen als auch Pérez in den ersten fünf WM-Runden immer wieder mit technischen Problemen, wie Jolyon Palmer in seiner Kolumne auf «Formula1.com» betont: «Es gibt immer noch Probleme mit der Zuverlässigkeit, wie Verstappen am Freitag und Pérez am Sonntag erfahren mussten.»

Der frühere GP-Pilot und heutige Formel-1-Experte fügt an: «Zudem kamen die Rennstrecken, auf denen bisher gefahren wurden, Red Bull Racing mehr entgegen, da die meisten von ihnen das Konzept des Teams mit geringerem Abtrieb und höherem Topspeed begünstigen. In Barcelona und Monaco erwartet die Teams eine ganz andere Herausforderung.»

Schliesslich darf Ferrari auch auf das Upgrade hoffen, das in Barcelona eingeführt wird, wie Palmer erklärt: «Ferrari hat sich bisher bei der Weiterentwicklung zurückgehalten, wird beim nächsten Rennen in Spanien aber einige neue Teile am Auto haben, um eine Antwort auf Red Bull Racing zu finden. Es verspricht ein spannendes und wichtiges Wochenende für beide Teams zu werden, speziell aber für Ferrari, das den Schwung von Verstappen stoppen und wieder auf die Siegerstrasse zurückkehren muss.»

Spanien-GP im Fernsehen

Freitag, 20. Mai

06.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis der USA Wiederholung

09.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

10.00: Sky Sport News – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

10.25: Sky Sport F1 – Then & Now with Verstappen

12.30: Sky Sport F1 – Greatest Races – Johnny Herbert /Nürburgring 1999

12.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.50: ORF1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

14.00: Erstes Training

16.10: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Miami 2021

16.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00: Zweites Training

19.05: Sky Sport F1 – Greatest Races – Johnny Herbert /Nürburgring 1999

20.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

21.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

22.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung





Samstag, 21. Mai

06.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

10.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Spanien 1989

11.55: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

12.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.50: ORF1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

13.00: Drittes Training

15.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.35: ORF1 – Formel-1-News

15.55: ORF1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00: Qualifying

17.00: SRF Info – Qualifying Wiederholung

18.40: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00: Sky Sport News – Qualifying kompakt

19.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

21.00: Sky Sport News – Qualifying kompakt

22.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung





Sonntag, 22. Mai

07.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

08.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.05: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.50: Sky Sport F1 – Goodbye Kimi

13.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Miami 2021

13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

13.40: ORF1 – Formel-1-News

14.20: SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.25: ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00: Grosser Preis von Spanien

16.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00: ORF1 – Motorhome, das Motorsport-Magazin

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.00: Sky Sport News – Rennen kompakt

21.00: Sky Sport News – Rennen kompakt

21.30: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

23.00: Sky Sport News – Rennen kompakt