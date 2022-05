Pierre Gasly: «Das würde mich überraschen» 17.05.2022 - 12:59 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Pierre Gasly

In Miami erlebte Pierre Gasly eine Enttäuschung, doch davon will sich der AlphaTauri-Pilot nicht entmutigen lassen. Er blickt mit Spannung und Zuversicht auf das anstehende Wochenende in Barcelona.