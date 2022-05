Yuki Tsunoda: «Erwarte nicht, dass es einfach wird»

AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda war nach dem enttäuschenden Miami-GP rechtzeitig zu seinem Geburtstag wieder in Italien. Dort hat er sich auf das anstehende Rennwochenende in Barcelona vorbereitet.

Das Miami-Wochenende endete für Yuki Tsunoda, wie es begonnen hatte – enttäuschend. Der Japaner aus dem AlphaTauri-Team schildert: «Im freien Training hatte ich zunächst einen grossen Rückstand auf meinen Teamkollegen Pierre Gasly. Aber ich konnte mich steigern und im Qualifying schaffte ich es ins Q3.»

Doch im Rennen konnte er die gute Ausgangslage des neunten Startplatzes nicht nutzen. «Ich habe in der Anfangsphase viele Positionen verloren und wir haben es einfach nicht so richtig hinbekommen», seufzt der aktuelle WM-Zwölfte, der sich tröstet: «Insgesamt gab es aber einige positive Aspekte, die wir mitnehmen konnten.»



Danach kehrte der kleine Rennfahrer aus Sagamihara nach Italien zurück – rechtzeitig zu seinem 22. Geburtstag, den er am 11. Mai feierte. «Ich hatte einen schönen Tag in Mailand», verrät er. Nun konzentriert er sich ganz auf das Rennwochenende in Barcelona, auf dem spanischen Rundkurs waren die Formel-1-Stars bereits im Winter zu Testzwecken unterwegs.

«Natürlich werden die Bedingungen dieses Mal ganz anders und viel wärmer sein. Aber auch sonst ist es eine der europäischen Strecken, die ich am besten kenne. 2020 wurde ich dort sowohl im Sprint als auch im Hauptrennen der Formel 2 Vierter», erzählt Tsunoda, der weiss: Es ist eine sehr technische Strecke mit einer grossen Bandbreite an verschiedenen Kurven und Geschwindigkeiten. Sie ist ein echter Test für das Auto.»

«Alle Teams kennen die Strecke sehr gut, daher erwarte ich, dass es im Mittelfeld, in dem wir antreten, sehr eng zugehen wird. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir an diesem Wochenende eine vernünftige Leistung erbringen können. Ich denke jedoch, dass wir das Auto noch weiter entwickeln müssen, bevor wir jedes Wochenende wirklich konstant gute Leistungen abliefern können. Ich denke, wir können in Barcelona Fortschritte machen und hoffentlich ein gutes Ergebnis einfahren, das in den Punkten endet, aber ich erwarte nicht, dass es einfach wird», fügt Tsunoda an.

WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3