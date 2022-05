Vergne über Verstappen: «In der Formel 1 unschlagbar»

Jean-Eric Vergne ist sich sicher, dass er im Formel-1-Renner gegen Champion Max Verstappen keine Chance hätte. Im Formel-E-Auto sei das aber nicht so, erklärte der Franzose.

Drei Jahre lang war Jean-Eric Vergne in der Formel 1 unterwegs: 2012, 2013 und 2014 trat er in den Farben von Toro Rosso (heute AlphaTauri) in der Königsklasse an, allerdings mit mässigem Erfolg: Nur 14 der 58 Renneinsätze beendete er in den Punkten. Seine beste WM-Platzierung schaffte er in seinem letzten GP-Jahr mit dem 13. Tabellenrang.

Nach dem Formel-1-Kapitel wandte sich Vergne der Formel E zu, in der er zwei Mal den Gesamtsieg feiern durfte: Er setzte sich in der Saison 2017-2018 und auch im darauffolgenden Jahr durch. In der aktuellen Saison belegt er nach acht Läufen den dritten WM-Rang.

Der Franzose ist sich sicher: Im Elektro-Auto könnte er es auch mit dem Besten der Formel 1 aufnehmen. Im GP-Renner hätte allerdings Formel-1-Champion Max Verstappen die Nase vorn, ist er überzeugt.

«Ganz ehrlich, ich würde ihn in der Formel 1 nicht schlagen. Er ist am Zenit seines Könnens und unschlagbar. Aber in der Formel E wäre er nicht unschlagbar. Darauf würde ich jede Wette eingehen», sagte der 32-Jährige.

