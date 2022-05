Sebastian Vettel: «Es braucht Mut und Vertrauen»

Formel-1-Star Sebastian Vettel erklärt vor dem Start des GP-Wochenendes in Spanien, was er erwartet und worauf es beim Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ankommen wird.

Sebastian Vettel kennt den Circuit de Barcelona-Catalunya wie seine Westentasche. Der Formel-1-Routinier hat schon viele Rennen und noch viel mehr Testtage auf dem Rundkurs vor den Toren der spanischen Metropole Barcelona bestritten.

Zuletzt war er im Rahmen der Vorsaisontestfahrten in Februar mit dem 2022er-Renner unterwegs. Entsprechend genau weiss er, was er zu erwarten hat. «Die Strecke in Barcelona wird zeigen, was in den 2022er-Autos steckt», ist er sich sicher. Und er betont: «Die langsamen Kurven werden körperlich eine Herausforderung sein.»

«In den schnellen Ecken ist dann Mut und Vertrauen gefragt», fügt der vierfache Formel-1-Weltmeister an. «Das Überholen ist auf dieser Piste normalerweise schwierig, aber es hat sich gezeigt, dass die neuen Autos besser geeignet sind, um Rad-an-Rad-Duelle auszutragen. Deshalb erwarte ich, dass wir ein anderes Rennen sehen werden als in der Vergangenheit.»

Sein Teamkollege Lance Stroll stimmt ihm zu: «Ich denke, der Barcelona-Rundkurs ist eine grossartige Strecke, um zu sehen wie die neuen Autos in den Highspeed-Abschnitten funktionieren, speziell in der langen dritten Kurve. Ich glaube, die Fans dürfen sich auf einige spannende Onboard-Aufnahmen freuen. Wir haben auch die Möglichkeit, die Fortschritte der einzelnen Teams seit den Vorsaison-Testfahrten im Winter zu vergleichen. Die Autos werden ja stetig verbessert.»

WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3