Spanien-GP im Fernsehen: Es wird heiss in Barcelona

Die Formel-1-Stars dürfen sich in Barcelona über viel Sonne freuen

Die Formel-1-Piloten tragen an diesem Wochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die sechste WM-Runde in diesem Jahr aus. Die spanischen Wettergötter meinen es gut mit den GP-Stars.

Die Formel-1-Piloten werden in Barcelona zum ersten Mal seit den Vorsaisontestfahrten im Februar unterwegs sein und die Ingenieure der GP-Rennställe können es kaum erwarten, die Testdaten mit jenen Informationen zu vergleichen, die sie in dieser Woche sammeln werden. Die Bedingungen sind allerdings ganz anders als noch im Februar, wie Yuki Tsunoda betont.

Der kleine Japaner weiss: «Es wird viel wärmer werden.» Bereits am Trainingsfreitag erwarten die Wetterexperten bis zu 30 Grad Celsius Aussentemperatur. Regen ist keiner vorausgesagt, und auch der Wind soll sich in Grenzen halten. Die Sonne scheint den ganzen Tag über und es werden höchstens teilweise ein paar dünne Wolken am Himmel zu sehen sein.

Am Samstag kann es gemäss Wetterprognose sogar noch etwas heisser werden. Auch fürs Qualifying wird ein sonniger, trockener Tag in Spanien erwartet, genauso wie fürs Rennen am Sonntag, das bei 31 Grad über die Bühne gehen soll.

Das Geschehen im Abschlusstraining und im sechsten Saisonlauf können die Fans im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com mitverfolgen. Wer die Sessions im Fernsehen mitverfolgen will, findet hier die wichtigsten Sendezeiten.

