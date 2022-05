Max Verstappen: Gute Erinnerungen an Barcelona

Formel-1-Champion Max Verstappen bezeichnet die Zeit in Miami als «unglaublich». Nach seinem Sieg freut er sich auf das anstehende Wochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Drei Mal kam Max Verstappen in den ersten fünf Rennen der Saison ins Ziel, und drei Mal tat er das als Sieger. Zuletzt triumphierte er bei der GP-Premiere in Miami, danach verbrachte er etwas Zeit mit seiner Familie, wie er vor dem sechsten Rennwochenende in Spanien verrät.

«Nun freue ich mich auf das Wochenende in Barcelona, mit der Strecke dort verbinde ich viele gute Erinnerungen, etwa an meinen ersten GP-Sieg, den ich 2016 als 18-Jähriger feierte», sagt der Red Bull Racing-Star.

«Wir alle haben die Piste in Barcelona in all den Jahren, in denen wir dort getestet haben, sehr gut kennengelernt, deshalb verfügen wir auch über eine grosse Menge an Daten, die wir vor dem Rennen nutzen können», erklärt der Titelverteidiger. «Ich hoffe, dass wir den Schwung mitnehmen können und dass wir von Anfang an ein reibungsloses Wochenende erleben werden», fügt er an.

Sein Teamkollege Sergio Pérez gesteht: «Miami war für uns alle ein verrücktes Wochenende, an dem Max den Sieg einfuhr und ich wichtige Punkte sammeln konnte. Ich bin nicht ganz glücklich mit dem Ergebnis, denn ich will immer aufs Podest fahren und ich wusste, dass ich das Tempo hatte, um die Ferrari-Piloten zu schlagen. Deshalb war ich etwas frustriert.»

Der 32-Jährige aus Guadalajara weiss: «Wenn ich ein störungsfreies, konstantes Wochenende habe, kann ich auf dem Niveau von Max fahren.» Und er verspricht: «Ich werde alles daran setzen, um den Erfolg von Imola zu repetieren. Seit dem Rennen in Miami haben wir ein neues Familienmitglied begrüssen dürfen. Und es wäre super, Baby Emilio mit einem starken Resultat auf dieser Welt zu begrüssen.»

WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3