Carlos Sainz (Ferrari): Versprechen an spanische Fans

Ferrari-Star Carlos Sainz kann es nicht erwarten, auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya sein Heimrennen zu bestreiten. Der Spanier freut sich auf die leidenschaftlichen Fans, denen er ein Versprechen gibt.

In Miami kehrte Carlos Sainz wieder auf das Podest zurück, nachdem er zuletzt in Melbourne und in Imola zwei enttäuschende Grands Prix erlebt hatte. Der Ferrari-Pilot aus Madrid kreuzte die Ziellinie nach der GP-Premiere in der US-Metropole hinter Sieger Max Verstappen und Ferrari-Stallgefährte Charles Leclerc und sammelte wichtige Punkte.

Nun steht das Heimrennen für den 27-Jährigen an, auf das er sich besonders freut: «Wir kennen die Strecke sehr gut, da sie regelmässig als Austragungsort für die Vorsaisontestfahrten verwendet wird, und ich denke, alle Fahrer geniessen es, dort auszurücken.»

«Die Piste bietet eine gute Mischung aus schnellen, mittelschnellen und langsamen Kurven und es ist nicht einfach, die richtige Fahrzeugbalance für die ganze Runde zu finden», beschreibt Sainz. «Die aufregendsten Ecken sind wohl die dritte und die neunte Kurve. In der dritten Kehre, die eine lange Highspeed-Rechtskurve ist, müssen wir starken g-Kräften standhalten.»

«Und in der neunten Kurve geht es bergauf, diese Highspeed-Kurve werden wir zumindest im Qualifying mit Vollgas durchfahren», ist sich der Ferrari-Pilot sicher. «Die Strecke hat viel Charakter und ich freue mich darauf, die neue Fahrzeuggeneration dort im Renntrimm auszuprobieren.»

Für die heimischen Fans will sich der Spanier besonders ins Zeug legen: «Natürlich versuchst du bei jedem Grand Prix, das bestmögliche Resultat zu erzielen, aber beim Heimrennen ist es immer noch ein bisschen spezieller, weil dich da immer so viele Fans unterstützen.» Er verspricht: «Das Team und ich werden alles geben, um ihnen viel Grund zum Jubel zu bieten.»

WM-Stand Fahrer nach 5 von 23 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3