Spannungen mit Verstappen? Horner: «Sind ein Team»

Max Verstappen hat sich zuletzt öfter über die holprige Zuverlässigkeit des Red-Bull-Renners beschwert. Knistert es deshalb bei Red Bull Racing?

Die Rechnung klingt simpel: Kommt Max Verstappen ins Ziel, gewinnt er das Rennen auch. Das Problem: Bei Red Bull Racing bereitet die Zuverlässigkeit der Autos den Verantwortlichen weiterhin Kopfzerbrechen.

Zwei Ausfälle musste Verstappen bereits hinnehmen, auch Sergio Pérez schied ein Mal aus und stand zuletzt in Miami nach einem Sensor-Problem am Motor kurz davor. Verstappen wirkte in dieser Saison schon öfter angenervt, denn Zuverlässigkeitsprobleme sind nicht nur neu für ihn in dieser Saison, die Konkurrenz von Ferrari nutzt diese auch eiskalt aus.

Doch Teamchef Christian Horner will von angeblichen Spannungen innerhalb des Teams nichts wissen. «Wir sind ein Team und wir stemmen diese Aufgabe gemeinsam. Wir pushen Max, Max pusht uns», sagte er.

Denn für ihn ist klar, dass es nicht unbedingt klar war, dass Red Bull Racing auf Anhieb ganz vorne mitfahren kann. Denn während sich Ferrari 2021 früh auf 2022 konzentrieren konnte, ging es für Verstappen um den Titel.

«Ich glaube nicht, dass wir nach der vergangenen Saison mit der WM-Entscheidung im letzten Rennen gedacht hatten, so früh in der Saison so stark zu sein», sagte Horner.

Horner lobt den Weltmeister für seine Darbietungen in diesem Jahr. «Max fährt sehr reif und wirklich ausgezeichnet. Er ist schon vergangenes Jahr auf einem unglaublichen Niveau gefahren. Daran knüpft er in diesem Jahr an», so Horner.

WM-Stand Fahrer nach 5 von 22 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3