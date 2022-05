Valtteri Bottas: «Das Selbstvertrauen wächst»

Valtteri Bottas konnte in Miami zum dritten Mal in Folge punkten, der Finne beendete vier der bisherigen fünf Saisonläufe auf einem Top-10-Rang. Entsprechend ehrgeizig fallen seine Ziele für das Barcelona-Rennen aus.

Alfa Romeo-Pilot Valtteri Bottas konnte auch beim jüngsten GP-Wochenende in Miami wieder frische WM-Punkte bejubeln. Der 32-Jährige aus Nastola holte als siebter sechs wertvolle Zähler, es war das dritte Mal in Folge, dass er zu den schnellsten Zehn des Rennens gehörte. Diese Serie will er in Spanien fortsetzen.

«Wir haben in Miami eine wirklich starke Leistung gezeigt, und mit jedem guten Ergebnis wächst auch das Selbstvertrauen, noch mehr zu erreichen. Wir fahren mit dem Wissen nach Barcelona, dass wir wieder im Kampf um die Spitze des Mittelfelds mitmischen können: Wir befinden in einem interessanten Kampf mit unseren direkten Konkurrenten, und ich erwarte nicht, dass es dieses Mal anders sein wird», sagt der Finne.

«Es ist wichtig, dass wir ein fehlerfreies Wochenende haben, hier mehr denn je. Denn Barcelona ist eine Strecke, die für kein Team Geheimnisse birgt», warnt Bottas. «Es wird also kein Patentrezept geben, um den anderen einen Schritt voraus zu sein. Vielmehr müssen wir unsere Hausaufgaben machen.»

Frédéric Vasseur betont: «Wir fahren nach Barcelona mit dem Ziel, unsere positive Serie zu Beginn der Saison fortzusetzen.» Das Ziel formuliert der der Alfa Romeo-Teamchef folgendermassen: «Beide Autos in Q2, eines in Q3 und Punkte am Sonntag.»Einfach wird es nicht, wie er weiss: «Im Mittelfeld wird es die ganze Saison über einen engen, intensiven und spannenden Kampf geben, der in jedem Rennen durch Kleinigkeiten entschieden wird.»

«Dies ist ein GP, der das Kräfteverhältnis, das wir bisher gesehen haben, ein wenig durcheinander bringen kann, und ich bin zuversichtlich, dass unser Team die nötige Arbeit geleistet hat, um zu denjenigen zu gehören, die sich verbessern werden», fügt der Franzose kämpferisch an.

WM-Stand Fahrer nach 5 von 22 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3