Spanien-GP im Fernsehen: Heim-GP von Fernando Alonso

Formel-1-Routinier Fernando Alonso freut sich auf sein Heimrennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Wer live mitansehen will, wie sich der zweifache Champion in Spanien schlägt, findet hier alle TV-Sendezeiten.

Gleich zwei Piloten bestreiten in Spanien ihr Heimspiel: Ferrari-Star Carlos Sainz und Alpine-Pilot Fernando Alonso. Letzterer hat schon viele GP vor heimischer Kulisse bestritten, wie er betont: «Ich hatte bereits einige Heimrennen, sowohl in Barcelona als auch in Valencia. Diese Rennwochenenden waren bisher immer sehr speziell für mich, weil ich so viel Unterstützung von den Fans bekommen habe.»

«Ich kann mich noch gut an die WM-Jahre 2005 und 2006 erinnern, und auch 2007 waren die Tribünen in unserer Team-Farbe Blau getränkt, und alle haben mir die Daumen gedrückt», erinnert sich der Asturier. «Es herrscht bis heute eine magische Atmosphäre, wenn ich in Spanien fahre», fügt er stolz an.

«Es ist sehr speziell, wenn dir jeder auf den Zuschauerrängen die Daumen drückt, man sieht all die Flaggen und die Fans sind einzigartig. Es ist wie bei einem Fussballspiel, die Leute stehen auf, wenn du vorbeifährst und schwenken ihre Flaggen. Im Auto siehst du das, und es fühlt sich sehr gut an», erzählt der zweifache Weltmeister.

«Im Heimrennen gibst du noch einmal etwas mehr Gas, denn da sind alle diese Leute, die dir zujubeln und du versuchst, ihnen etwas Spezielles zu bieten. Natürlich gibst du dir in jedem Rennen Mühe, aber im Heim-GP bist du noch etwas fokussierter als sonst unterwegs», beschreibt Alonso, der auf ein reibungsloses Wochenende hofft.

Wer nicht verpassen will, wie sich der 32-fache GP-Sieger in Barcelona schlägt, findet hier die TV-Zeiten zum sechsten Rennwochenende. Das Qualifying und das Rennen kann man auch im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com mitverfolgen.

