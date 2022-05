Carlos Sainz: «Kämpfen gegen das stärkste Team»

Für Carlos Sainz stand der Berufswunsch schon früh fest. Der Spanier hat sich den Traum von der Formel-1-Karriere als Ferrari-Star erfüllt. Nun hat er den nächsten Meilenstein in seiner Karriere im Visier.

Im zarten Alter von zehn Jahren eröffnete der kleine Carlos Sainz seinem Vater, der gleichnamigen Rallye-Legende, dass er eine Rennfahrer-Karriere in der Formel 1 anstrebe. Und knapp zehn Jahre später erfüllte sich dieser Traum. Der Spanier machte auch kein Geheimnis um seinen Wunsch, eines Tages für die grosse Scuderia Ferrari zu fahren, und auch dieser Traum erfüllte sich.

Nun will er den nächsten Meilenstein erreichen und seinen ersten GP-Sieg einfahren. Am liebsten im anstehenden Heimrennen in Barcelona. Sainz ist bereit, wie er am Rande des Circuit de Barcelona-Catalunya klarstellt: «Ich habe in der vergangenen Woche zuhause trainiert und versucht, mich von der kleinen Verhärtung im Nacken zu erholen, die ich mir beim Crash in Miami zugezogen habe.»

«Ich denke oft an den ersten GP-Sieg und das motiviert mich», offenbart der 27-Jährige. «Das lässt mich schon um sieben Uhr früh aufstehen und wie ein verrückter trainieren. Ich denke daran, aber ich bin nicht besessen von diesem Gedanken», fügt er eilends an.

Sainz weiss, dass die Herausforderung gross ist. Denn Red Bull Racing ist ein starker Gegner. Er betont: «Red Bull Racing hat in den fünf bisherigen Rennen ständig entwickelt, während wir noch kein Update hatten, dennoch waren wir in Miami in der Lage, die erste Startreihe zu erobern und um den Sieg zu kämpfen.»

«Ich vertraue dem Team und ich habe auch Vertrauen in die Arbeit, die es in das diesjährige Auto gesteckt hat. Aber wir kämpfen gegen das stärkste Team in der Formel 1, denn sie haben im vergangenen Jahr den Titel in der Fahrer-WM geholt und werden auch in diesem Jahr weiterhin schnell sein. Es ist eine grossartige Herausforderung, und wir glauben fest daran, dass wir sie meistern können», erklärt der Ferrari-Star.

WM-Stand Fahrer nach 5 von 22 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3