Sebastian Vettel: «Fühlt sich wie ein Lottogewinn an»

Aston Martin-Pilot Sebastian Vettel sprach am Rande des Circuit de Barcelona-Catalunya über die Weiterentwicklung seines Dienstwagens und den Europa-League-Sieg von Eintracht Frankfurt.

In Miami war Sebastian Vettel drauf und dran, seine zweite Punktefahrt in Folge zu erzielen, als ihm Mick Schumacher in die Quere kam. Der vierfache Weltmeister musste seinen Aston Martin daraufhin an der Box abstellen und wurde als Siebzehnter und Letzter gewertet. Doch die bittere Pille ist verdaut, und der Heppenheimer konzentriert sich auf die anstehende Herausforderung in Spanien.

Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya rückt der Deutsche mit einem umfangreichen Update aus, über das er in der FIA-Pressekonferenz sagte: «Ich habe keine allzu grossen Erwartungen, denn wir können nicht wissen, was wir erwarten dürfen. Es ist ein umfangreiches Paket und im Werk wurde hart gearbeitet, um die Teile für beide Autos rechtzeitig vorzubereiten.»

«Ich bin natürlich sehr gespannt, wie die Performance aussehen wird. Wir erwarten nicht gleich von Anfang einen einen Riesensprung, aber wir sind überzeugt, dass wir in die richtige Richtung gegangen sind, um mehr Leistung zu finden. Wir können es nicht erwarten, in diesem neuen Auto auf die Strecke zu gehen», betonte der 34-Jährige.

Als Fan von Eintracht Frankfurt äusserte sich Vettel auch zum Europa-League-Sieg des deutschen Fussballvereins Eintracht Frankfurt. Der 53-fache GP-Sieger erzählte: «Ich habe mir das Spiel am Fernseher angeschaut und war natürlich sehr gespannt, als es zum Elfmeter-Schiessen kam. Wir hatten am Ende Glück, aber es war auch ein verdienter und unglaublicher Erfolg. Als Fan bin ich natürlich happy, es fühlt sich an wie ein Lottogewinn und es wird uns Fans sicher ewig in Erinnerung bleiben.»

WM-Stand Fahrer nach 5 von 22 Rennen

01. Leclerc 104 Punkte

02. Verstappen 85

03. Pérez 66

04. Russell 59

05. Sainz 53

06. Hamilton 36

07. Norris 35

08. Bottas 30

09. Ocon 24

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Albon 3

16. Alonso 2

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 157 Punkte

02. Red Bull Racing 151

03. Mercedes 95

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 31

06. Alpine 26

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3