Alonso sauer auf Rennkommissare: «Inkompetent!»

Fernando Alonso musste zuletzt in Miami zwei Strafen einstecken. Die eine akzeptiert er, wegen der anderen hat der Spanier noch immer einen Hals und bezeichnet die Rennkommissare als inkompetent.

Gute zwei Wochen ist das Rennen in Miami inzwischen her, und trotzdem ist Fernando Alonso noch einigermaßen sauer. Der Alpine-Pilot kassierte in Miami zwei Strafen.

Die eine für die Kollision mit Pierre Gasly (AlpahTauri) akzeptierte Alonso bereits unmittelbar nach dem Rennen. Dass er für das Verlassen der Strecke eine zweite Fünf-Sekunden-Strafe kassierte, war insofern bitter, da er dadurch aus den Punkten herausfiel.

Noch bitterer aus Alonsos Sicht: Die angeblich gewonnene Zeit durch das Verlassen der Strecke habe er zurückgegeben, betonte er vor dem sechsten Rennwochenende in Barcelona und kritisierte die Rennkommissare scharf.

«Es war unfair, wir glauben, dass es sehr unfair war, und es war einfach Inkompetenz der Stewards. Sie waren nicht sehr professionell», sagte Alonso.

Er habe eine Kurve verpasst und dann die gewonnene Zeit zurückgegeben, «aber nachdem man eine Kurve verpasst hat, gibt es eine Mini-Sektorzeit direkt nach dieser Kurve. Sie sahen die rosa Farbe (für schnellster Sektor) und trafen die Entscheidung, ohne nach einem Beweis zu fragen», berichtete Alonso.

Alonso und Alpine traten nach dem Rennen die Beweisführung an, sie wollten darlegen, dass der Spanier die durch das Verlassen der Strecke gewonnene Zeit zurückgegeben hatte, indem er anschließend zwei Mal vom Gas ging.

Doch das funktionierte nicht. «Sie packten gerade ihre Sachen zusammen, sie waren nicht einmal im Raum. Sie erbaten fünf Minuten Bedenkzeit», so Alonso.

Alonso: «Wir zeigten ihnen alle Daten, doch ihnen waren die Hände gebunden, wahrscheinlich weil sie bereits die Strafe ausgesprochen hatten und nicht wussten, wie sie aus dem Dokument herauskommen sollten.»

Es sei sehr schlecht gewesen, so Alonso: «Es ist bereits Vergangenheit, aber es ist etwas, das in der Formel 1 nicht passieren sollte, mit der Professionalität und den Standards, die die F1 derzeit hat», so Alonso.