Vettel ratlos: Trotz Aston-Martin-Update chancenlos

Die Enttäuschung stand Sebastian Vettel nach dem Qualifying ins Gesicht geschrieben: Nur Platz 16, trotz des Updates am Aston Martin. Vettel steht vor einem Rätsel.

Als Sebastian Vettel nach Q1 im Qualifying per Funk mitgeteilt bekam, welches Ergebnis er herausgefahren hat, konnte es der Deutsche nicht fassen. «Ihr verarscht mich?», sagte antwortete er. Startplatz 16 – für Vettel ist das eine herbe Enttäuschung.

Vor allem angesichts des großen Updates an seinem Aston Martin, das wegen der Ähnlichkeit zum Auto von Red Bull Racing für so viele Diskussionen an diesem Rennwochenende in Barcelona gesorgt hatte.

Lediglich 0,074 Sekunden fehlten am Ende für den Einzug in Q2. «Der Verkehr war nicht das Problem. Die Runde war auch gut soweit, ich habe mich aber schwer getan mit der Balance, mit Übersteuern», berichtete Vettel.

«Wir haben versucht, etwas rauszunehmen, aber es war schwer. Es war einigermaßen so schnell wie heute Morgen, aber nicht schneller. Wir sind stehengeblieben, eher etwas zurückgegangen, während andere einen Schritt nach vorne gemacht haben», sagte Vettel.

Für Vettel war das so kurz nach dem Qualifying ein Rätsel. Er hatte mit deutlich mehr gerechnet. «Warum wir uns so vertan haben, müssen wir schauen. Das macht es jetzt natürlich schwieriger. Denn ich dachte, wenn es sehr gut läuft, ist die Ten drin. Aber da sind wir ein Stück weg.»

«Es wird heiß, das wird eine Reifenschlacht. Deswegen bin ich trotzdem guter Dinge.»

Qualifying, Barcelona

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,750 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,073

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,166

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,393

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,420

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,512

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:19,608

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,682

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:20,297

10. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,368

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,471

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,638

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,639

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,861

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,094

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,954

17. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,043

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,418

19. Alex Albon (T), Williams, 1:21,645

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,915