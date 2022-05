Barcelona-GP im Fernsehen: Ferrari-Sieg geritzt?

Geht es nach der Statistik, dürfte ein Ferrari-Sieg in Barcelona sehr wahrscheinlich sein. Wer nicht verpassen will, ob die Roten Red Bull Racing schlagen können, findet hier die TV-Sendezeiten.

Die Statistik spricht eine klare Sprache: Von 31 Siegern starteten in der Vergangenheit beim Barcelona-GP 23 von der Pole Position. War die starke Quali-Runde von Charles Leclerc, die ihm Startplatz eins bescherte, also schon die halbe Miete für das Rennen am Sonntag?

«Ich bin in einer guten Position», sagte der Ferrari-Pilot. «Aber wir hatten in den letzten beiden Rennen im Vergleich zu Red Bull mit den Reifen zu kämpfen. Und wenn wir mit den Reifen nicht zurechtkommen, werden wir den Vorteil verlieren. Wir müssen einen guten Job im Umgang mit den Reifen machen», so der Monegasse.

Was ihn zuversichtlich stimmt, sind Erkenntnisse aus dem dritten Training. «Wir hab einen Longrun absolviert, der im Vergleich zu Freitag viel besser war. Und ich habe das Gefühl, dass wir etwas gefunden haben. Ob es reichen wird, um Max und Checo herauszufordern, weiß ich nicht, aber das Gefühl war besser. Das ist positiv», so Leclerc.

Wer mitbekommen will, wer das sechste Saisonrennen gewinnt, kann den WM-Lauf im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com oder im Fernsehen mitverfolgen. Die TV-Zeiten für das sechste Kräftemessen der Königsklasse gibt’s hier.

Der Spanien-GP im Fernsehen

Sonntag, 22. Mai

07.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

08.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.05: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

12.50: Sky Sport F1 – Goodbye Kimi

13.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind – GP Miami 2021

13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

13.40: ORF1 – Formel-1-News

14.20: SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.25: ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00: Grosser Preis von Spanien

16.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00: ORF1 – Motorhome, das Motorsport-Magazin

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.00: Sky Sport News – Rennen kompakt

21.00: Sky Sport News – Rennen kompakt

21.30: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

23.00: Sky Sport News – Rennen kompakt