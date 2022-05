Max Verstappen: «Ferrari sieht ziemlich stark aus»

Formel-1-Champion Max Verstappen darf den Grand Prix in Spanien aus der ersten Startreihe in Angriff nehmen. Der Red Bull Racing-Pilot erklärt, worauf es im Rennen ankommen wird und wie er die Konkurrenz einschätzt.

Max Verstappen hatte im Qualifying in Barcelona letztlich keine Chance auf die Pole, denn im entscheidenden Moment liess ihn einmal mehr die Technik in Stich: Sein Heckflügel verweigerte den Dienst, als er seinen letzten Versuch unternahm, und der Red Bull Racing-Star musste die Runde abbrechen. So blieb ihm nichts anderes übrig, als sich mit dem zweiten Platz hinter Polesetter und WM-Leader Charles Leclerc zu begnügen.

Dennoch erklärte Verstappen nach der Zeitenjagd auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya: «Wir können zufrieden sein mit dem zweiten Platz.» Gleichzeitig seufzte er: «Aber es ist natürlich schade, dass wir beim letzten Run Probleme hatten. Der Heckflügel liess sich nicht flachstellen, und ich musste schliesslich vom Gas und die Runde abbrechen, denn ich verlor viel Zeit.»

«Es waren etwa drei oder vier Zehntel», rechnete der Titelverteidiger vor. Und er klagte: «Wir hatten dadurch nicht die Chance, um die Pole zu kämpfen.» Davon will sich der ehrgeizige Niederländer aber nicht entmutigen lassen. «Wir werden alles geben», kündigte er an.

Einfach wird es nicht, ist sich Verstappen sicher: «Ferrari sieht ziemlich stark aus, es wird also schwierig, sie zu schlagen. Sie haben im dritten Training einen Longrun absolviert, der sehr stark aussah.» Und er kündigte an: «Das Reifenmanagement wird sehr wichtig, denn es wird wieder sehr heiss. Ich hoffe, dass wir das Tempo haben, um an der Spitze zu kämpfen, und es ist ein langer Weg bis zur ersten Kurve, auf dem viel passieren kann.»

Qualifying, Barcelona

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,750 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,073

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,166

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,393

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,420

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,512

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:19,608

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,682

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:20,297

10. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,368

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,471

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,638

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,639

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,861

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,094

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,954

17. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,043

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,418

19. Alex Albon (T), Williams, 1:21,645

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,915