Charles Leclerc & Carlos Sainz: Gute Noten von Mekies

Ferrari-Sportchef Laurent Mekies war nach dem Qualifying auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya voll des Lobes für Charles Leclerc und Carlos Sainz, die sich die Startplätze 1 und 3 für den Spanien-GP gesichert haben.

Charles Leclerc hatte im Qualifying zum Spanien-GP nur noch eine Chance, die Pole zu erobern, nachdem er seinen ersten Q3-Run mit einem Dreher verpatzt hatte. Der Monegasse liess sich davon nicht beirren und sicherte sich die beste Ausgangslage für das sechste Kräftemessen des Jahres. Sein Teamkollege Carlos Sainz blieb mehr als vier Zehntel langsamer und musste sich mit dem dritten Platz hinter Titelverteidiger Max Verstappen begnügen.

Ferrari-Sportchef Laurent Mekies freute sich nach der Zeitenjagd: «Aus dem heutigen Tag kann man mehrere positive Aspekte ziehen, allen voran Charles' Qualifying, das meiner Meinung nach einfach überragend war. Schon in der Runde, in der er sich drehte, sah es so aus, als ob er auf dem Weg zur Pole-Position wäre. Danach hat er es sehr gut geschafft, ruhig zu bleiben, sich zu konzentrieren und eine fantastische Runde zu fahren.»

«Auch Carlos hat sich sehr gut geschlagen. Er war das ganze Wochenende über schnell, und im Qualifying war er bei der Musik und verpasste die erste Startreihe nur um weniger als eine Zehntelsekunde», lobte der Ingenieur auch den Spanier. «Wir hatten erwartet, dass es wie immer ein sehr enger Kampf gegen unseren Hauptkonkurrenten Red Bull Racing werden würde, und so war es auch, wobei sich Max Verstappen zwischen Charles und Carlos qualifizierte.»

Leclerc schaffte es, sich im Q2 auf gebrauchten weichen Reifen für die Top-10-Zeitenjagd zu qualifizieren – sehr zur Freude von Mekies, der erklärte: «Ein weiterer positiver Aspekt war, dass sich das Risiko, das wir mit Charles in Q2 eingegangen sind, ausgezahlt hat, da wir dadurch im Rennen mit einem zusätzlichen frischen Satz weicher Reifen eine grössere Flexibilität bei seiner Strategie haben.

«Ein grosses Lob geht auch an das Team, das bis spät in die Nacht gearbeitet hat, um die Probleme an Carlos' Auto zu beheben, und an alle in Maranello, die sich um die Feinabstimmung der für dieses Rennen eingeführten Updates bemüht haben. Sie haben funktioniert, auch wenn wir glauben, dass es noch ein paar Rennen braucht, um das Potenzial auszuschöpfen», ist sich der 45-Jährige sicher.

«Wir können mit dem Verlauf des Samstags zufrieden sein, aber wir wollen mit Blick auf das Rennen nicht abheben. Es ist möglich, dass unsere Gegner morgen konkurrenzfähiger sind als heute, und ich denke, dass jeder Aspekt, vom Start bis zum Reifenabbau – der wahrscheinlich der höchste sein wird, den wir in dieser Saison bisher gesehen haben – den Unterschied ausmachen kann», warnte Mekies mit Blick aufs anstehende Rennen in Spanien.

Qualifying, Barcelona

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,750 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,073

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:19,166

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,393

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,420

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,512

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:19,608

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,682

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:20,297

10. Mick Schumacher (D), Haas, 1:20,368

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,471

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,638

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,639

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:20,861

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:21,094

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:20,954

17. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:21,043

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,418

19. Alex Albon (T), Williams, 1:21,645

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:21,915