Max Verstappen: «Schwieriger Anfang, gutes Ende»

Max Verstappen und Sergio Pérez haben Red Bull Racing einen Doppelsieg beschert. Verstappen kämpfte sich nach einem schwierigen Start zurück.

Wichtiger und emotionaler Sieg für Max Verstappen: Der Niederländer feierte nach einem Auf und Ab im sechsten Saisonrennen der Formel 1 in Barcelona seinen dritten Sieg in Serie und den vierten insgesamt in diesem Jahr.

Dabei profitierte er auch vom Ausfall seines WM-Konkurrenten Charles Leclerc, der seinen Ferrari mit technischen Problemen vorzeitig abstellen musste. Verstappen steht nun bei 110 Punkten, Leclerc bei 104.

Auch Verstappen hatte mit technischen Problemen zu kämpfen, bei ihm funktionierte das DRS nicht. In der Anfangsphase war Verstappen zudem in Kurve vier ins Kiesbett gerutscht.

«Ich bin rausgerutscht, da hatte ich viel Rückenwind. Und als ich an den anderen vorbei wollte, hat DRS nicht funktioniert. Das hat es hart gemacht, wir haben die Strategie aber gut zusammenbekommen. Es war ein schwieriger Anfang, und ein gutes Ende.»

Er habe bei den Problemen versucht, konzentriert zu bleiben, sagte Verstappen: « Es ist nicht schön, wenn so etwas passiert, aber ich bin sehr glücklich über den Sieg und sehr glücklich für Checo. Es war ein tolles Ergebnis für das Team.»

«Ich denke, es war knapp, aber am Ende ist es ein großartiges Teamergebnis und ich bin glücklich damit», sagte Pérez.

Ganz glücklich war der Mexikaner mit der Strategie und den Anweisungen am Ende, Verstappen passieren zu lassen, nicht. «Wir fuhren unterschiedliche Reifenstrategien und ich ließ Max am Anfang vorbeiziehen, aber dann dachte ich, ich könnte vorbeiziehen und keine entscheidenden Sekunden verlieren, damit meine Strategie funktioniert. Aber es ist trotzdem ein Teamergebnis.»

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0



WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3