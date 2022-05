Sebastian Vettel: «Da müssen wir jetzt durch»

Sebastian Vettel hat im Aston Martin ein fehlerfreies Rennen zurückgelegt. Mehr als Platz elf war aber nicht drin. Der Deutsche ging also mal wieder leer aus.

Eigentlich kann Sebastian Vettel zufrieden sein. Der 34-Jährige hat in Barcelona ein fehlerfreies Rennen hingelegt. Er hat im Aston Martin das entscheidende Reifenmanagement gut hinbekommen. Doch unter dem Strich stand elfter Platz - also einmal mehr nichts Zählbares.

«Ich denke schon, dass es ein Erfolg ist. Man muss aber auch ehrlich sein, dass vor uns Autos ausgefallen sind. Es ist schade, dass wir nichts mitnehmen können außer Platz elf», sagte er.

Es sei wie erwartet schwierig gewesen, mit den Reifen hauszuhalten, so Vettel: «Wir haben es besser gemacht als die meisten, es hat aber nicht wirklich etwas gebracht.»

Er sei zufrieden, merkte aber auch an: «Es ist eben auch nur ein elfter Platz. Ich bin schon schlechtere Rennen gefahren und war ganz vorne.»

Vettel weiß, dass in seinem Aston Martin aktuell nicht mehr drin ist, trotz des Updates, das der Rennstall in Barcelona an den Start brachte. «Es ist so in unserem Sport. Wir sind abhängig von unserem Auto und die meiste Zeit hatte ich ein sehr gutes Auto, und jetzt nicht. Aber da müssen wir jetzt durch.»

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3