Lewis Hamilton (5.): «Dachte, das ist unmöglich»

Mercedes-Star Lewis Hamilton erlebte im Spanien-GP ein Wechselbad der Gefühle. Der siebenfache Weltmeister fiel nach einer Kollision weit zurück, kreuzte die Ziellinie am Ende aber als Fünfter.

Für Lewis Hamilton begann der sechste WM-Lauf auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya mit einer Enttäuschung. Der Brite geriet mit Kevin Magnussen zusammen und fiel weit zurück. Am Funk dachte er laut darüber nach, das Rennen aufzugeben und seine Antriebseinheit zu schonen, weil er nicht mehr damit rechnete, ein starkes Ergebnis zu erzielen.

Die Antwort von der Boxenmauer erstaunte den Formel-1-Routinier, denn die Mercedes-Strategen hielten noch den achten Platz oder sogar ein besseres Ergebnis für möglich. Am Ende schaffte er es denn auch als Fünfter über die Ziellinie. Es hätte sogar der vierte Rang werden können, hätte er wegen eines Wasserlecks nicht die Anweisung erhalten, früh vom Gas zu gehen.

Aber der Ärger darüber war angesichts der Ausgangslage nach dem unliebsamen Treffen mit dem Haas-Piloten nicht gross. Hamilton erklärte: «Ich bin so glücklich, natürlich hätte ich mir ein reibungsloseres Rennen gewünscht, denn ich war zeitweise 30 Sekunden hinter dem Zweitletzten unterwegs. Und nachdem ich in Dschidda als Fünfzehnter Mühe hatte, in die Top-10 zu kommen, dachte ich, dass es unmöglich sei, wieder in die Punkte zu kommen.»

«Das Team sagte mir dann aber, dass der achte Platz möglich sei und anfangs konnte ich das nicht verstehen. Ich dachte, sie sind einfach sehr, sehr optimistisch, dennoch sagte ich mir, dass ich einfach Gas gebe und schaue, wo ich am Ende lande. Und letztlich konnte ich die Prognose sogar übertreffen. Es war schon schade, dass ich am Ende das Problem hatte, doch letztlich bin ich einfach froh, dass ich das Rennen beenden konnte», fügte der 103-fache GP-Sieger an.

Den Crash mit Magnussen, nach dem er an die Box abbiegen musste, schilderte er folgendermassen: «Ich war innen auf einer normalen Linie unterwegs, und er kam aus dem Nichts und traf mich. Er kam von hinten und erwischte mein Auto an der Seite.» Und Hamilton betonte: «Ein solches Rennen fühlt sich wie ein Sieg an. Es ist tatsächlich noch besser als die meisten Siege, wenn man von so weit hinten nach vorne kommen kann.»



Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit



WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0



WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3