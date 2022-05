Norris doppelt «ausgeknockt»: Krank zu vier Punkten

Lando Norris fuhr beim sechsten Saisonrennen der Formel 1 in Barcelona für McLaren vier Punkte ein. Dabei war der Brite doppelt geschwächt.

Das nennt man dann wohl Kampfgeist: Lando Norris leidet an Heuschnupfen, was ihm in Barcelona das ganze Rennwochenende über zu schaffen machte.

Hinzu kam dann aber noch eine Mandelentzündung. Der Brite war demnach gleich doppelt angeschlagen – und kämpfte sich förmlich durch das sechste Saisonrennen, das bei Temperaturen von über 30 Grad sowieso schon kein Zuckerschlecken war.

Doch Norris wurde Achter und bescherte McLaren so immerhin vier Punkte. Den Respekt seiner Mannschaft hatte er auch sicher.

«Wenn man sich das ganze Wochenende nicht wohl fühlt und durch die Mandelentzündung, an der er litt, nur wenig Energie hat, war es ein sehr schwieriges Rennen, vor allem bei diesen heißen Temperaturen», sagte Seidl.

«Er war nach dem Rennen ziemlich platt, aber die medizinische Unterstützung im Team ist großartig. Wir müssen jetzt sicherstellen, dass er sich in den nächsten Tagen gut ausruht, bevor wir dann in Monaco wieder antreten», so Seidl weiter. Das nächste Rennen findet bereits am kommenden Sonntag statt.

Als Team könne man Norris nicht genug dafür danken, dass er sich durchgekämpft und einen großen Kampfgeist gezeigt habe, so Seidl, «denn am Ende hat er es uns ermöglicht, diese vier Punkte zu holen», sagte Seidl, der aber auch betonte: «Gleichzeitig ist klar, dass wir bei solchen Entscheidungen natürlich einen Arzt hinzuziehen. Wir würden niemals die Gesundheit von Lando riskieren.»

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3