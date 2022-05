Kritik an Regelhüter: Fernando Alonso krebst zurück

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso fuhr im Heimrennen in Spanien vom letzten auf den neunten Platz. Nach dem Rennen korrigierte der zweifache Weltmeister seine Aussagen zu den Rennkommissaren in Miami.

Es waren harte Worte, die Fernando Alonso vor dem Start zum Heimspiel in Barcelona fand. Der Asturier, der beim vorangegangenen Grand Prix in Miami gleich zwei Strafen kassiert hatte, schimpfte in der offiziellen FIA-Pressekonferenz: «Es war unfair, wir glauben, dass es sehr unfair war, und es war einfach Inkompetenz der Stewards. Sie waren nicht sehr professionell.»

Der zweifache Champion bezog sich auf die zweite 5-sec-Zeitstrafe, die er fürs Verlassen der Piste kassiert hatte und die ihn aus den Punkten warf. Mit dem ersten Urteil, das die gleiche Zeitstrafe fürs Verursachen einer Kollision mit Pierre Gasly vorsah, hatte er kein Problem.

Nach dem Rennen in Barcelona krebste Alonso allerdings zurück. «Rückblickend sehe ich das jetzt etwas anders. Die Regelhüter haben in Miami ihren Job gemacht und vielleicht sehen wir die Dinge in der Hitze des Gefechts im Auto anders. Ich stehe voll und ganz hinter der FIA und wir wollen mit ihnen zusammenarbeiten, um die Show für die Fans zu verbessern», erklärt er über Pressemitteilung des Teams.

Zum Rennen in Barcelona, das er vom letzten Startplatz in Angriff genommen und auf Position 9 in den Punkten beendet hat, sagt der 32-fache GP-Sieger: «Gerade nach dem schlechten Qualifying ist es grossartig, dass wir Punkte holen konnten, ich bin sehr zufrieden damit. Die Atmosphäre war sehr speziell und obwohl ich vom letzten Startplatz losfahren musste, habe ich das Gefühl, eine gute Show für die Fans geliefert zu haben.»

«Es fühlt sich ein bisschen wie ein Sieg an, und ich hoffe, dass wir ab jetzt konstant punkten können, aber dazu müssen wir uns im Renntrimm noch weiter verbessern. In Barcelona haben wir aber einen guten Job gemacht und alles richtig hinbekommen», ergänzte der 40-jährige Spanier.

Spanien-GP, Barcelona (22. Mai 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37:14,330 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,072 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +32,927

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,208

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +54,534

06. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +59,976

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:15,397 min

08. Lando Norris (GB), McLaren, +1:23,235

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, , +2 Runden

18. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

Out

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Antriebseinheit

WM-Stand Fahrer nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 110 Punkte

02. Leclerc 104

03. Pérez 85

04. Russell 74

05. Sainz 65

06. Hamilton 46

07. Norris 39

08. Bottas 38

09. Ocon 30

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 11

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 4

16. Albon 3

17. Stroll 2

18. Zhou 1

19. Schumacher 0

20. Hülkenberg 0

21. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 169

03. Mercedes 120

04. McLaren 50

05. Alfa Romeo 39

06. Alpine 34

07. AlphaTauri 17

08. Haas 15

09. Aston Martin 6

10. Williams 3